Poznaj 12 zwierzątek z Gangu Swojaków, bohaterów najnowszej akcji Biedronki i zasady, jak je zdobyć. Mamy zdjęcia wszystkich maskotek!

Wszystkie Swojaki należą do jednego Gangu, ale są bardzo różne. Sześć z nich ma magiczne zdolności i swojskie imiona. To: Bocian Bolek, Żółw Zenek, Sikorka Sonia, Raczek Romek, Meduza Milena i Wiewiórka Wiola. Te Swojaki są nieco bardziej „maskotkowe”.

Druga połowa Gangu jest za to bardziej realistyczna. Reprezentuje żyjące w Polsce gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem, a konkretnie: żubra, sóweczkę, wilka, morświna, jeża i rysia. Ich dobór też nie jest przypadkowy: to właśnie tym gatunkom pomoże sieć Biedronka we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody „Salamandra”, jedną z największych tego typu organizacji w Polsce, aktywnie pomagającą zwierzętom od niemal 30 lat.