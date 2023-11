Poznajcie historie rodzin z powiatu sępoleńskiego, które można wesprzeć w ramach akcji "Szlachetna paczka"

Mieszkańcy powiatu sępoleńskiego liczą na wsparcie w ramach tegorocznej akcji "Szlachetna paczka". Sprawdzeni przez wolontariuszy i będący w największej potrzebie wierzą, że znajda się osoby, które okażą im wsparcie.

Paczki świąteczne w ramach akcji "Szlachetna paczka" można przygotować w większym gronie - firmie, w szkole, z przyjaciółmi, z rodziną.

Sprawdźcie historie zgłoszonych rodzin z powiatu sępoleńskiego, którym można pomóc w tym roku. Więcej osób zaangażowanych w przygotowanie pomocy to też większe możliwości, by spełnić prośby rodzin w potrzebie. To rodziny żyjące w biedzie, seniorzy, dzieci, osoby samotne, dotknięte chorobami czy z niepełnosprawnościami. Poznajcie ich historie. I pomóżcie.

Osoby z gminy Sępólno Krajeńskie i Kamień Krajeński

Pani Janina (41 lat) z synami: Danielem (12 lat), Sewerynem (11 lat) i Wiktorem (1 rok)

Przez osiem lat małżeństwa pani Janina była skazana na życie z uzależnionym od alkoholu mężem, który stosował przemoc fizyczną i psychiczną. Zdecydowała odejść od męża. Poznała mężczyznę, który w jej ocenie mógł zostać jej partnerem życiowym. Mając już dwóch synów z pierwszego związku, zaszła z nim w ciążę. Przy dwójce dzieci potrzeby były bardzo duże. Niestety, drugi partner nie sprostał obowiązkom. Na rodzinę nałożono nadzór lokalnego ośrodka pomocy społecznej, potem kuratora. W konsekwencji parze groziło odebranie dzieci z powodu złych warunków bytowych. Ponadto, drugi partner pani Janiny też nadużywał alkoholu i awanturował się. Pani Janina będąc w zaawansowanej ciąży z Wiktorem zdecydowała, że jedynym ratunkiem by nie odebrano jej dzieci było rozstanie i powrót do rodzinnego domu, gdzie mieszkają. Niespokojne dorastanie wywołało u syna Seweryna problemy rozwojowe i zaburzenia emocjonalne. Najstarszy syn Daniel ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Rodzina korzysta z pomocy psychologicznej. Ich dochody to 4126 zł, po odjęciu czynszu, opłat i lekarstw - 1450zł, zostaje 669 zł na osobę. Trzy kluczowe potrzeby: mikser z misą obrotową, kurs fryzjerski, obuwie.

Pani Wiesława (53 lata) z córką Weroniką (14 lat) i synem Oliwierem (12 lat)

Pani Wiesława samotnie wychowuje dzieci. Jest niezdolna do pracy. Nie opanowała umiejętności pisania i czytania, co przez wiele lat było bardzo dużym obciążeniem dla rodziny. Analfabetyzm mamy i brak zaradności życiowej przysporzył rodzinie wiele przykrości ze strony najbliższego środowiska. Pani Wiesława jest częściowo ubezwłasnowolniona, a opiekę nad nią sprawuje kurator sądowy, który jest opiekunem prawnym dzieci. Ojciec dzieci pozbawiony jest praw rodzicielskich. Rodzina zamieszkuje u matki i brata pani Wiesławy - zajmuje jeden pokój w dwupokojowym domu, w bardzo skrajnych warunkach. W domu nie ma łazienki. Dom jest bardzo zaniedbany. Opiekun prawny pomaga im znaleźć mieszkanie. Oliwier wrócił ze szpitala psychiatrycznego po leczeniu ataku lęku i depresji. Od urodzenia jest opóźniony w rozwoju i jest niepełnosprawny intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Weronika lubi prace manualne, modę, robić makijaże, gra w piłkę nożną. Rodzina marzy o nowym mieszkaniu z łazienką. Ich dochód to 4339, 68 zł, koszty utrzymania - 1752, 50 zł. Pozostaje więc 862 zł na osobę. Trzy kluczowe potrzeby: dwa łóżka młodzieżowe z biurkiem i szafką, kołdry i poduszki (3 komplety), odzież i obuwie.

Pani Marlena (30 lat) z synami: Marcinem (11 lat) i Kornelem (1 rok) i córką Michaliną (1 rok)

We wrześniu pani Marlena z trójką dzieci uciekła od partnera, który był uzależniony od alkoholu, stosował wobec niej przemoc psychiczną i fizyczną. Zanim poznała partnera, który jest ojcem jej bliźniąt, sama wychowywała starszego syna, żyła spokojnie. Kiedy poznała mężczyznę liczyła, że założą kochającą rodzinę. Nie udało się. Teraz cały czas poświęca dzieciom. Najwięcej uwagi wymaga Kornel, który choruje na cukrzycę, ma przewlekłe zapalenie tarczycy Hashimoto i chorą trzustkę. Pani Marlena wdzięczna jest za dzieci i kochającego tatę, który ze swoją partnerką, pomaga jej w trudnym czasie poprzez m.in. ofiarowanie schronienia w domu. Chciałaby wyprowadzić się do budynku znajdującego obok domu, jej tata chce pomoc w przygotowaniu nowego miejsca, ale nie jest w stanie umeblować mieszkania. Pani Marlena chciałaby pójść na kurs prawa jazdy, by w przyszłości samodzielnie jeździć z Kornelem do lekarzy. Kobieta chodzi na indywidualną terapię do psychologa. Suma przychodów rodziny to 4584 zł, wydatki - 2620 zł. Dochód na jednego członka rodziny to 491 zł. Trzy kluczowe potrzeby: pralka, odzież, ręczniki.

Pani Patrycja (26 lat) z partnerem Karolem (27 lat) i córką Magdaleną (10 lat)

Pani Patrycja została matką mając zaledwie 16 lat. Ojciec dziecka stosował wobec niej przemoc, nadużywał narkotyków. Wkrótce ją porzucił i zostawił daleko od domu rodzinnego. Wróciła do małej miejscowości rodzinnej, dokończyła gimnazjum mając malutkie dziecko. Po pół roku okazało się, że jej córka nie rozwija się prawidłowo. Stwierdzono u niej małogłowie, padaczkę, ślinotok i napięcie mięśni. Pani Patrycja mimo młodego wieku przejęła opiekę nad córką. Nie może podjąć nauki ani pracy, bo Magdalena potrzebuję całodobowej opieki. Obecnie z nowym partnerem żyją w małej miejscowości. Pan Karol bardzo kocha panią Patrycję i jej córkę, podjął się pracy dorywczej, by móc pomóc w opiece nad dzieckiem, które nigdy nie będzie samodzielne. Jego zarobki nie wystarczają by zapewnić podstawowe potrzeby niepełnosprawnej osoby. W codziennym życiu niezbędnym narzędziem byłoby sprawne auto i uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Dwa razy w miesiącu Magdalena musi jeździć do neurologa. Teraz proszą znajomych, sąsiadów o zawiezienie do szpitala oddalonego 60 km. Pani Patrycja jako mama sprawuje się nienagannie - codziennie przebiera, karmi, rozmawia i skupia całą uwagę na Magdzie. Problemem stała się zepsuta pralka. Magdalena spędza w łóżku większość czasu, lecz zakup specjalistycznego materaca jest w tej chwili finansowo nieosiągalny. Największym marzeniem pani Patrycji jest ukończenie kursu prawa jazdy, zakup samochodu i zabranie córki w polskie góry. Chciałaby móc pokazać swojemu dziecku choć jeden raz najpiękniejszy zachód słońca. Przychody rodziny to 6047 zł, koszty - 3575 zł, na członka rodziny zostaje 824 zł. Trzy kluczowe potrzeby: pralka, materac 80x160, środki czystości i żywność dla dziecka.

Gdzie zawieźć paczkę?

Wiejski Dom Kultury 99

89-405 Wałdowo

Dni i godziny otwarcia:

16 grudnia (sobota): 10-18

17 grudnia (niedziela): 12-18

Osoby z gminy Więcbork

Pani Maria (61 lat) z mężem Tadeuszem (60 lat)

Pani Maria jako młoda kobieta uległa wypadkowi, którego skutkiem było uszkodzenie kręgosłupa i kolana. To uniemożliwiło jej podjęcie pracy. Wcześniej pracowała i zajmowała się wychowywaniem dzieci. Jej mąż zmagał się z problemem alkoholowym i stosował wobec niej przemoc, więc odeszła. Ze względu na wadę wymowy zaczęła uczęszczać na kurs języka migowego i krawiectwa licząc, że znajdzie pracę. Po śmierci męża poznała pana Tadeusza, z którym stworzyła udany związek. Codzienność pani Marii to zajmowanie się domem. Gdy pan Tadeusz wychodzi do pracy, pani Maria sprząta i przygotowuje kolację. Rodzina utrzymuje się z wynagrodzenia pana Tadeusza - 1370 zł miesięcznie i dodatku do mieszkania - 999,83 zł, co daje niespełna 2370 zł miesięcznie. Po odliczeniu kosztów zostaje 78 zł miesięcznie na osobę. Mimo skrajnej biedy starają się racjonalnie gospodarować budżetem. Pomimo napotykanych problemów to ludzie o dobrych sercach, pełni radości, otwarci i wyrozumiali. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, materac, obuwie.

Pani Karolina (26 lat) z partnerem Michałem (29 lat) i córką Anną (3 lata)

Pani Karolina i pan Michał wiedli spokojne życie. Oboje pracowali, a w wolnym czasie spotykali się ze znajomymi. Gdy ich rodzina się powiększyła kobieta musiała zrezygnować z pracy, poświęciła się opiece nad dzieckiem. Pan Michał zarabia, lecz budżet nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb, zmuszeni są pożyczać pieniądze. Pani Karolina pragnie podjąć pracę, ale barierą jest brak ofert umożliwiających młodym matkom godzenie macierzyństwa z pracą zawodową. Nie stać ich na zatrudnienie opiekunki, a bliscy nie mogą pomóc. Na ich budżet składa się wynagrodzenie pana Michała i świadczenie "500+" - łącznie 3600 zł. Po opłaceniu rachunków zostaje 525 zł na osobę miesięcznie. Rodzina stara się oszczędzać i rozważnie planować wydatki. Ich marzenia skupiają się na wyremontowaniu mieszkania i zapewnieniu dziecku lepszej przyszłości. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, odzież, obuwie.

Pani Anna (24 lata) z partnerem Maciejem (29 lat), córką Kingą (2 lata) i synem Alanem (4 lata)

Pan Maciej i pani Anna to młodzi rodzice. Kobieta uczyła się w szkole średniej, gdy zaszła w ciążę. Opieka nad dziećmi uniemożliwia jej podjęcie pracy, a skromny budżet nie wystarcza na zatrudnienie opiekunki. Mężczyzna sam pracuje na ich utrzymanie W ich życiu zawsze było ciężko. Wychowaniem pani Anny zajmowała się babcia, a jej partner spędził dzieciństwo w Domu Dziecka. Pomimo trudności są dla siebie ogromnym wsparciem, na pierwszym miejscu stawiają dzieci. Dochód rodziny wynosi 4700 zł. Po opłaceniu niezbędnych rachunków zostaje im 1701 zł, co daje 425 zł na osobę. Młodzi rodzice marzą o własnym mieszkaniu, o lepszym życiu dla siebie i dzieci. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, odzież, lodówka.

Gdzie zawieźć paczkę?

Szkoła

Pocztowa 14 a

89-410 Więcbork

Dni i godziny otwarcia:

16 grudnia (sobota): 9-16

17 grudnia (niedziela): 9-16

Wieliczka Pomarańczowa Wstążka