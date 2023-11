Poznajcie rodziny z powiatu świeckiego zgłoszone do akcja "Szlachetna paczka". Zostaniecie ich św. Mikołajem?

Mieszkańcy powiatu świeckiego liczą na wsparcie w ramach tegorocznej akcji "Szlachetna paczka". Sprawdzeni przez wolontariuszy i będący w największej potrzebie wierzą, że znajda się osoby, które okażą im wsparcie.

Paczki świąteczne w ramach akcji "Szlachetna paczka" można przygotować w większym gronie - firmie, w szkole, z przyjaciółmi, z rodziną.

Sprawdźcie historie zgłoszonych rodzin z powiatu świeckiego, którym można pomóc w tym roku. Więcej osób zaangażowanych w przygotowanie pomocy to też większe możliwości, by spełnić prośby rodzin w potrzebie. To rodziny żyjące w biedzie, seniorzy, dzieci, osoby samotne, dotknięte chorobami czy z niepełnosprawnościami. Poznajcie ich historie. I pomóżcie.

Gmina Pruszcz

Pani Bernadeta (66 lat)

Pani Bernadeta nie miała łatwego dzieciństwa. Wychowała się na wsi, w rodzinie wielodzietnej. Ojciec był alkoholikiem. Musiała pracować każdego dnia, pomagać mamie i w polu. Po skończeniu szkoły podstawowej nie mogła się dalej uczyć, choć marzyła o zawodzie krawcowej. Po ślubie przeprowadziła się do męża, lecz okazało się, że ma on problemy z alkoholem i agresją. Wytrzymała 2 lata. W strachu o zdrowie i życie swoje i rocznego synka uciekła od męża. Pojawiły się problemy kardiologiczne, neurologiczne i depresja. Do działań motywowała ją miłość do synka. Podjęła pracę etatową w rolnictwie. Kilka lat temu, kiedy syn był już samodzielny, poznała partnera. I to były dobre lata w jej życiu. Dwa lata temu syn zginął w wypadku, rok później partner odszedł do młodszej kobiety. Objawy depresji wróciły ze zdwojoną siłą. Pani Bernadeta przesiaduje wiele godzin na cmentarzu. Jedyną jej radością są dwa pieski. Robi małe przeróbki sobie i sąsiadom, szydełkuje. Utrzymuje się z renty i zasiłków okresowych, łącznie 1820 zł. Koszty utrzymania mieszkania i leczenia to 1330 zł, zostaje miesięcznie 490 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, odzież.

Pani Wanda (67 lat)

Pani Wanda miała niezwykle ciężką przeszłość. Szybko wzięła ślub, zaszła w pierwszą ciążę. Wtedy jej mąż okazał się być bezlitosnym tyranem. Wielokrotnie pobił ciężarną żonę, stosował wobec niej też przemoc psychiczną, zdradzał. Była szczęśliwa, gdy urodził się syn. Jednak mężczyzna nadal znęcał się nad żoną i dzieckiem, nadużywał alkoholu. Trafiła do szpitala psychiatrycznego na prawie rok. Wtedy udało jej się znaleźć odwagę by wnieść pozew o rozwód. Kobieta nie była już zdolna, by ponownie podjąć się pracy. Depresja, mimo leczenia, stanowiła zbyt duże utrudnienie w funkcjonowaniu kobiety. Ponadto, pani Wanda leczy się na cukrzycę, niewydolność serca, dokuczają jej zmiany zwyrodnieniowe kolan. Teraz pies stanowi dla niej największą miłość. Czasami odwiedza ją pracujący w pobliżu syn. Gotowanie od zawsze było wielką pasją kobiety, dlatego też wiele lat pracowała jako ceniona kucharka. Mimo niewielkiego budżetu potrafi radzić sobie w trudnych sytuacjach. Jej źródłem utrzymania są renta chorobowa, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie wyrównawcze i zasiłki okresowe, których miesięczna kwota wynosi 1830 zł, a utrzymanie mieszkania i koszty leczenia - to aż 1477 zł. Kobiecie zostają miesięcznie jedynie 353 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, lodówka, obuwie.

Pani Marianna (48 lat)

Pani Marianna choruje na schizofrenię paranoidalną. Marzyła, by pracować jako pielęgniarka, rozpoczęła naukę w liceum medycznym. Niestety, nie była w stanie tego zrealizować. Z każdym dniem doświadczała nabierających na sile omamów. Starała się podejmować różnych prac sezonowych, by wspomóc rodziców. W końcu, po wielu wizytach u różnych lekarzy, udało się zdiagnozować chorobę. Rozpoczęła owocną hospitalizację. Psychozy czasami dalej wracały, ale od kilku lat udaje się stan kobiety ustabilizować, nie musi wracać do szpitala. Mieszka w domu rodzinnym z rodzicami, prowadzi osobne gospodarstwo domowe. Rodzice stanowią dla kobiety ogromne wsparcie i pomagają w wielu czynnościach. Odskocznię od problemów stanowi dla niej rysowanie. Bardzo chciałaby ponownie podejmować prace sezonowe, ale jej stan zdrowia nie pozwala. Obecnie utrzymuje się jedynie z zasiłku stałego, uzupełniającego i pielęgnacyjnego - w sumie 1275 zł. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania i leki to 1002 zł, zostaje 273 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, kuchenka indukcyjna.

Pani Ewelina (52 lata)

Pani Ewelina jest osobą niepełnosprawną intelektualnie i z m. in. padaczką. Od najmłodszych lat postrzegana była za dziwaka, często stając się obiektem drwin. Nawet dla jej rodziny akceptacja choroby była niezwykle trudna. Jedyną formą terapii, jaką stosowała było uczęszczanie do szkoły specjalnej. Kobieta kształciła się na kucharza. Po ukończeniu szkoły postanowiła szukać pracy w zawodzie, ale potencjalni pracodawcy nie dawali jej szansy się wykazać. Wiele lat pomagała rodzicom w pracy na gospodarstwie, co dawało jej poczucie niezależności. Kiedy zmarli pozostała zdana sama na siebie. Spędza dni samotnie, czasami odwiedza siostrę, której pomaga w pracy na gospodarstwie. Jej źródłem utrzymania jest zasiłek stały i zasiłki celowe - 794 zł. Po opłaceniu rachunków, leków, opału (607 zł) zostaje jej 187 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, lodówka.

Gdzie zawieźć paczkę?

Hala Widowiskowo-Sportowa

Sportowa 10A

86-120 Pruszcz

Dni i godziny otwarcia:

16 grudnia (sobota): 10-17

17 grudnia (niedziela): 10-13

Gmina Nowe

Pani Katarzyna (40 lat) z synami: Michałem (15), Tomaszem (11) i Adrianem (5) oraz córką Anastazją (9)

Pani Katarzyna sama wychowuje czwórkę dzieci. Długo mieszkali z mamą pani Kasi, ale konflikt między kobietami odmienił dotychczas spokojne życie rodziny, która musiała wyprowadzić się na działkę. Tu warunki życia dla pięciu osób są bardzo trudne. Przyznano jej mieszkanie socjalne, ale nie stać jej na wyremontowanie go. Leczy się na depresję, na stałe przyjmuje leki zalecone przez psychiatrę. W wolnym czasie udziela się w kole gospodyń wiejskich i zajmuje się przetwórstwem warzyw i owoców na własny użytek. Troje dzieci uczęszcza do szkoły, a po niej Michał i Tomasz biorą udział w zajęciach dodatkowych z piłki nożnej. Najmłodszy syn Adrian chodzi do przedszkola. Marzeniem rodziny jest mieszkanie w odpowiednim standardzie. Przychód rodziny to 2867 zł, po odliczeniu kosztów (925,72 zł), rodzinie zostaje 388 zł na osobę. Trzy kluczowe potrzeby: rower, odzież, żywność.

Pan Krzysztof (76 lat)

Pan Krzysztof nie ma rodziny. Mieszka w bloku. Pracował jako kierownik działu magazynu. Uległ wypadkowi - upadł na dworze i po pobycie w szpitalu nie może samodzielne się poruszać, do funkcjonowania potrzebuje pomocy opiekunki z PCK. Jest osamotniony, po wyjściu opiekunki już nikt go nie odwiedza. Mężczyzna marzy o tym, by wrócić do dawniej sprawności, ale obecnie nie jest to możliwe przez zawroty głowy. Z emerytury wynoszącej 2700 zł, po odliczeniu wydatków (1908 zł) na życie zostaje 792 zł. Trzy kluczowe potrzeby: łóżko z materacem przeciwodleżynowym, żywność, środki czystości.

Pan Sebastian (47 lat)

Pan Sebastian zachorował siedem lat temu i jego życie bardzo się zmieniło. Nie ma rodziny. Ojciec, który mieszkał z nim zmarł. Mieszka w budynku wielorodzinnym. Kiedyś był pracownikiem budowlanym i dzięki pracy zaspokajał wszystkie potrzeby życiowe. Jest bardzo osamotniony. Sporadycznie odwiedza go kolega, nikogo innego nie ma, a bardzo brakuje mu rozmów. Marzy o tym, by powrócić do sprawności sprzed lat, lecz wie, że to nie możliwe. Jego budżet wystarcza na opłacenie rachunków - 570 zł, a przychód to 719 zł. Panu Sebastianowi pozostaje na życie 149 zł. Trzy kluczowe potrzeby: żywność, środki czystości, kuchenka gazowa.

Gdzie zawieźć paczkę?

CK Zamek

Plac Zamkowy 3

86-170 Nowe

Dni i godziny otwarcia:

16 grudnia (sobota): 9-20

17 grudnia (niedziela): 9-18

