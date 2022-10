Praca dla studentów 2022/2023 w Kujawsko-Pomorskiem. Te firmy ich teraz potrzebują

Praca dla studentów. Przyda się dorobić, wszystko drożeje

Wynajem to nie jest jedyny koszt studenta, bo trzeba do tego jeszcze doliczyć wydatki na jedzenie, no i na przyjemności, bo nie samą nauką studenci wszak żyją. Dlatego wielu z nich będzie pracować dorywczo czy nawet na stałe.