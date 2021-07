Praca na wakacje 2021 w regionie i kraju. Jak nie dać się oszukać szukając ofert?

Jak najlepiej skorzystać z dobrej koniunktury na rynku pracy i znaleźć dla siebie zajęcie na najbliższe miesiące radzą eksperci Personnel Service.

Jak dobrze napisać CV?

Pierwszym krokiem do szukania pracy powinno być przygotowanie krótkiego CV. Zastanówmy się najpierw co chcielibyśmy robić, co sprawia nam przyjemność i co faktycznie potrafimy. Połączenie tych trzech elementów pozwoli nam określić rodzaj pracy, jaki nas interesuje i preferowane branże. Gdy do tego wypiszemy własne umiejętności, doświadczenie i będziemy po prostu wiedzieli co daje nam radość (np. praca z ludźmi czy praca na świeżym powietrzu), powinniśmy to skonfrontować z oczekiwaniami pracodawców.