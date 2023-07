Praca na wakacje 2023. "Zatrudnię emeryta lub rencistę ze statusem ucznia albo studenta"

- Kandydaci mieli posiadać status ucznia albo studenta, tak pani podała w ogłoszeniu. To akurat dosyć typowe kryteria - ocenia czytelniczka. - Nietypowe było natomiast to, o czym poinformowała mnie już w rozmowie telefonicznej. Otóż jednocześnie preferowała emerytów i rencistów. Chciałam wiedzieć, jak taki emeryt może jednocześnie być studentem. Nie wyjaśniła. Powiedziała jedynie, że każdemu pracodawcy opłaca się zatrudniać osoby niepełnosprawne i starsze.

22-letnia bydgoszczanka jest studentką, więc ma prawie trzy miesiące wakacji. Szuka pracy na lato. Ostatnio natrafiła na ofertę nad morzem. Właścicielka baru szybkiej obsługi blisko plaży szukała paru osób do przygotowywania m.in. pizzy i kebabów. Szefowa określiła wymagania.

Procedury antymobbingowe

Podobnych absurdów nie brakuje. Ta sama kobieta wspomina epizod sprzed paru tygodni. - Zostałam zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. Oferta dotyczyła części etatu w sklepie-sieciówce, na stanowisku sprzedawcy. Prowadząca spotkanie przyznała w ciągu pierwszych pięciu minut, że w firmie realizowana jest polityka antymobbingowa. Zabrzmiało, jakby tym się chwaliła. Nie miałam pojęcia, że w tej sieci sklepów dochodziło do złego traktowania pracowników. Zapytałam więc, czy wcześniej takie incydenty się zdarzały. Usłyszałam odpowiedź twierdzącą, że właśnie w jednym z butików w Bydgoszczy. Podziękowałam za możliwość współpracy.

Mieszkaniec Torunia też szukał pracy na lato - i tak samo opisywał perypetie z tym związane. - W ogłoszeniu podano, że szukają stróża. Na miejscu wyszło na jaw, że zależy im na ochroniarzu do agencji towarzyskiej, urządzonej w prywatnym mieszkaniu w bloku. Właściciel przekonywał, że to posada jak dla portiera, bo przecież wśród obowiązków nowego pracownika będzie wydawanie kluczy, a to w każdym przedsiębiorstwie jest zadaniem stróża lub portiera.