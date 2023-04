Prace młodzieży z Grubna na wystawie w chełmińskim Rondzie. Zdjęcia

Wiosna to czas, gdy przyroda budzi się do życia po zimie, kwitną drzewa i kwiaty. Dlatego Dzień Ziemi, obchodzony na całym świecie 22 kwietnia, jest doskonałą okazją do uczczenia piękna naszej planety i podkreślenia jej znaczenia! Z tej okazji odbył się wernisaż wystawy prac uczniów szkoły w Grubnie.

Zaprezentowane w Kinoteatrze Rondo prace to projekty graficzne nawiązujące do Światowego Dnia Ziemi, wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone zostało promowaniu świadomości ekologicznej i dbaniu o naszą planetę.