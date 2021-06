Pracownicy bydgoskiej firmy Abramczyk będą śmigać do pracy i po pracy służbowymi rowerami. Gdzie indziej też jeżdżą?

- Od dawna tworzymy zgrany Abramczyk Team - podkreśla w rozmowie z naszą redakcją Alicja Janasińska, HR Manager w tym znanym, rodzinnym przedsiębiorstwie, które jest liderem na rynku mrożonych ryb i owoców morza w Polsce. - Pracodawca dba, byśmy się zdrowo odżywiali, dostajemy miesięcznie 3 - 5 kilogramów ryb, owoce i warzywa sezonowe, możemy też za darmo chodzić na żużel.

Firma Abramczyk jest bowiem sponsorem Żużlowego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz.

- Lubimy spotykać się nie tylko w pracy, ale również w czasie wolnym. Stąd najnowszy pomysł, by zakupić 30 rowerów i za chwilę następnych 20. Wielu pracowników już teraz dojeżdża do firmy jednośladami, dlatego infrastrukturę mamy do tego jest przygotowaną. Naszą akcją chcemy zachęcić tych niezdecydowanych. Prezes i jego rodzina też jeżdżą rowerami. Latem planujemy wycieczki do DolinyWisły, w Bory Tucholskie. Będą też szkolenia, jak bezpiecznie poruszać się rowerem - dodaje Janasińska.