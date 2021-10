Pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego zawiesili budki lęgowe dla sikor

W pierwszych dniach października pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego – Mirosław Łebek oraz Damian Gołąb rozwiesili budki lęgowe dla sikor na pomnikowych alejach dębowych przy trasie Wilcze Jary – Sypniewo oraz Borzyszkowo – Runowo Krajeńskie. Jak informują w KPK służą one do walki ze szkodnikami drzew.

- W ostatnich latach odnotowano na tych alejach gradację kuprówki rudnicy. Szkodnik ten wykazuje tendencję do masowych pojawów co kilka lat, stanowiąc zagrożenie dla wielu gatunków drzew liściastych, m.in. dębów. Gąsienice kuprówki rudnicy powodują powstanie tzw. gołożerów, czyli całkowitego pozbawienia drzew liści przez odżywiające się nimi larwy oraz gąsienice, co w konsekwencji prowadzi do usychania dorodnych drzew – wyjaśniają pracownicy Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.