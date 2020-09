Pracownicy sklepów nie odpuszczają. Polacy częściej robią zakupy w maseczkach. W sklepach są płyny do dezynfekcji, a czego brakuje?

MondayNews

Z najnowszego audytu sieci handlowych wynika, że pojemnik na płyn lub automat do dezynfekcji rąk w sklepie to już norma. W większości placówek zbiorniki są odpowiednio napełnione lub na bieżąco uzupełniane. Jednak coraz bardziej brakuje jednorazowych rękawiczek. Za to pracownicy częściej noszą maski lub przyłbice. I co ważniejsze, sprawniej reagują na to, aby klienci zasłaniali nosy i usta.