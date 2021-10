Pracownicy ZUS nie będą mogli pukać do sąsiadów i pytać, co robimy na L4. Mamy oświadczenie rzecznika ZUS

Zobacz wideo: Takie mają być zasady emerytur stażowych

W ostatnim czasie w mediach pojawiły się doniesienia o nowych uprawnieniach kontrolerów ZUS sprawdzających zwolnienia lekarskie. Mieliby oni rzekomo zyskać prawo m.in. do rozpytywania sąsiadów o to, co dana osoba robi na L4.

- Chciałabym uspokoić naszych klientów i zdementować te wiadomości. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą pukać do drzwi sąsiadów, by uzyskać informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Nie będziemy też mogli wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat naszych klientów - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak dodaje, znowelizowana Ustawa z 24 czerwca 2021 roku o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 roku, nie daje takich uprawnień pracownikom ZUS.