Pracownik banku ma wyglądać jak milion dolarów, a zarabia 2300 zł. Banki fundują stroje?

Białe bluzki ze szmateksu

Jak powinien wyglądać ubiór pracownika banku - opowiadała w rozmowie z "Pomorską" Anita Chmara , trener biznesu, coach z Bydgoszczy: - Bank jest instytucją finansową, jej klienci chcą mieć pewność, że współpracują z bezpieczną i stabilną firmą. Dlatego pracownicy muszą swoją postawą, wyglądem i podejściem do klienta udowodnić, że tak właśnie jest. Z tego względu, jeśli chodzi o strój, w przypadku pań zawsze konieczny jest żakiet, a do niego spódnica, spodnie lub prosta suknia. Dobrze, gdy kolory są stonowane. W banku obowiązuje popielaty, granatowy, grafitowy i czarny. Bluzki mogą być białe, kremowe i błękitne, niektóre banki dopuszczają kolor czarny, ale zwykle się przyjmuje, że bluzka jest jednak jaśniejsza. W stroju biznesowym dopuszczalne są również spodnie, choć zawsze lepiej prezentują się spódniczki. Jeśli jednak zdecydujemy się na spodnie, pamiętajmy, że muszą być długie, a nie siedem ósmych, i garniturowe.

Dodaje: - Spojrzałyśmy na siebie z dziewczynami mając w myślach wspólne wyprawy do ciucholandów po białe bluzki, marynarki, czarne spódniczki, spodnie, a nawet buty. Często nosimy do pracy ciuchy za 10 złotych, bo ceny eleganckiej odzieży w sklepach odstraszają, nie stać nas! Żeby jeszcze pracodawca zechciał się dołożyć, ale, niestety. Wymaga stroju, jakby płacił co najmniej pięć tysięcy.

- Nie mamy firmowych uniformów. Obowiązują określone zasady dotyczące ubioru. Bank nie partycypuje w kosztach zakupu odzieży - tłumaczą w biurze prasowym Pekao S.A.

- Zgodnie z naszymi standardami, od pracowników oczekujemy stroju uznawanego za biznesowy, adekwatnego do obsługi klientów w naszych placówkach. Stosowany przez nas standard ubioru opisuje jednak jedynie pewne ramy, jak to powinno wyglądać, aby nikt nie miał co do tego wątpliwości. Ale nie są to służbowe uniformy i nie dopłacamy do stroju - informuje Bartosz Trzciński, rzecznik Banku Pocztowego.

Także w oddziałach BNP Paribas obowiązuje określony dress code: - Jednak doradcy nie posiadają jednolitych strojów korporacyjnych. Jedynymi elementami stałymi są krawat u panów i identyfikatory. Pracownicy kupują odzież we własnym zakresie - wyjaśnia Karolina Kozakiewicz z biura prasowego BNP Paribas.