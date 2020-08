Pracownik DHL w Solcu Kujawskim zakażony koronawirusem. 7 osób trafiło na kwarantannę

Twierdziła też, że został skierowany na kwarantannę, a z firmy zabrało go pogotowie.

Jedna z naszych Czytelniczek zasygnalizowała nam, że w DHL w Solcu Kujawskim pracował magazynier, który - jak to określiła - " po powrocie z wycieczki zagranicznej miał podejrzenie koronawirusa ".

Czy osoby, które kontaktowały się z chorym nadal pracują?

Co zmartwiło najbardziej naszą Czytelniczkę to to, że kurierzy, którzy, jak twierdziła mogli mieć z nim kontakt, nadal pracują.

Skontaktowaliśmy się zatem z biurem prasowym spółki DHL i spytaliśmy, czy mogą potwierdzić, że jeden z ich pracowników z oddziału w Solcu Kujawskim rzeczywiście był lub jest na kwarantannie, albo zachorował na Covid-19?

I rzeczywiście.

Jeden przypadek chorego na Covid-19 w Solcu Kujawskim w DHL

- W ostatnim czasie odnotowaliśmy jeden przypadek zarażenia Covid-19 w naszym terminalu w Solcu Kujawskim - potwierdziła Magdalena Bugajło, rzecznik prasowy DHL Parcel Polska.