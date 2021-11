Prawie 1000 zawodników stanie na starcie Biegu 9. Górników

Bieg będzie imprezą ogólnopolską. Może wziąć w nim udział 900 zawodników. Trasa będzie ciekawa i zróżnicowana. Start zlokalizowany zostanie przy Śląskim Centrum Wolności i Solidarność, a meta w Parku Kościuszki. Tam biegacze wykonają trzy okrążenia po specjalnie przygotowanej pętli. Organizatorami zawodów są Śląskie Centrum Wolności i Solidarności oraz firma Jafi Sport.

- To wyjątkowy bieg, bo i wydarzenie, do którego się odwołujemy było – nawet jak na standardy PRL-u – symboliczne i niezwykle tragiczne. Staramy się utrwalać w społeczeństwie pamięć o śmierci 9 górników. Tak, aby nigdy w naszej historii nie powtórzyła się taka sytuacja, że Polak będzie strzelał do Polaka – mówi organizator wydarzenia Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.

Zapisy do udziału w tej imprezie ruszyły pod koniec października. Do grona uczestników można dołączyć przez stronę internetową www.bieg9gornikow.pl/zapisy. Koszt to 69 zł. Imprezie towarzyszył będzie bieg wirtualny. Ci, którzy się na niego zdecydują, będą mogli pokonać dystans 9 kilometrów we własnym zakresie i dowolnej organizacji, a wyniki przesłać organizatorom. Najlepszych 9 biegaczy i biegaczek edycji stacjonarnej sięgnie po atrakcyjne nagrody finansowe.

Sponsorem strategicznym biegu jest Polska Grupa Górnicza. Sponsorem technicznym Martes Sport. - Serdecznie zachęcam do udziału w tym wydarzeniu. Sport można połączyć z pamięcią o historii, o wydarzeniach istotnych i ważnych dla naszego kraju. Nie można nie oddać hołdu tym, którzy walczyli w okresie PRL-u o to, abyśmy dziś żyli w wolnym kraju. Cześć i chwała bohaterom – podsumował organizator biegu.