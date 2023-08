Prawo jazdy dla osoby niepełnosprawnej za darmo! Można dostać dofinansowanie na kurs, jazdy, egzamin, dojazdy, jedzenie Agnieszka Domka-Rybka

Dofinansowanie kosztów kursu i egzaminów kategorii B wynosi do 2310 zł, zaś w innych kategoriach - do 3850 zł. Archiwum/Polska Press

To propozycja dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65, m.in. z naszego regionu. Mogą dostać np. do 2310 zł dofinansowania. Jednak trzeba się pośpieszyć - termin składania wniosków mija 31 sierpnia.