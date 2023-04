Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Politechnikę Bydgoską i poparł uruchomienie wydziału medycznego

Wcześniej, 11 marca br., okazał je też minister zdrowia Adam Niedzielski. Podczas spotkania z władzami bydgoskiej uczelni zapoznał się z planem uruchomienia kierunku lekarskiego w roku akademickim 2024/2025. - Każdy projekt rozpoczyna się od tego, że trzeba chcieć i gratuluję Politechnice Bydgoskiej tej determinacji - mówił minister Adam Niedzielski. - Trzeba spełnić, oczywiście, wiele warunków po stronie uczelni i lokalnego środowiska. Podzieliliśmy prace na kilka obszarów. To: znalezienie specjalistów dla zapewnienia minimum kadrowego, kwestia zapewnienia infrastruktury klinicznej czy rozbudowa uczelni, w tym budowa prosektorium. Dotychczasowe prace są dobrze zdefiniowane. Poznaliśmy szczegółowy plan działań, który oceniamy bardzo pozytywnie, a to przekonuje nas do zainwestowania środków finansowych.

- Tematem rozmowy z władzami uczelni: rektorem prof. Markiem Adamskim oraz prorektorem ds. rozwoju, dr. hab. inż. Szymonem Różańskim, było uruchomienie wydziału medycznego - informuje minister Łukasz Schreiber. - Premier wyraził swoje pełne poparcie dla tej inicjatywy. Kwestia kształcenia lekarzy jest jednym z priorytetów naszego rządu, a utworzenie kierunku lekarskiego to nie tylko impuls do rozwoju samej uczelni czy Bydgoszczy, ale przede wszystkim, w dłuższej perspektywie, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu. Bardzo dziękuję premierowi za okazanie swojego wsparcia dla tego, jakże istotnego, przedsięwzięcia.

- Uczelnia może liczyć na wsparcie finansowe ministerstwa, m.in. w formie obligacji skarbu państwa - zadeklarował Adam Niedzielski.

Publiczne wsparcie dla utworzenia wydziału medycznego na bydgoskiej politechnice wraził też 24 lutego br. w Bydgoszczy minister edukacji i nauki: - Będę temu nowemu kierunkowi kibicował i robił wszystko, by się on rozwinął - podkreślił minister Przemysław Czarnek. - To nic dziwnego, że na politechnice będzie medycyna. Takie rzeczy w Europie nie są żadnym przypadkiem. W Polsce też już nie, bo wniosek o uruchomienie kierunku lekarskiego do ministerstwa edukacji i nauki i to wniosek bardzo wysoko oceniony, złożyła Politechnika Wrocławska. Politechnika Bydgoska będzie zatem drugą w Polsce, w której znajdzie się kierunek medyczny. I nie ma w tym nic dziwnego, bo postęp medycyny dzisiaj w nowoczesnym świecie idzie równolegle z postępem technicznym.

Wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie kierunku lekarskiego władze Politechniki Bydgoskiej chcą złożyć w III kwartale 2023 roku.