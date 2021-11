Premiera pierwszego w Polsce filmu o mieście opowiedzianego muzyką. Bydgoszcz jako "Muzyczna wyspa"

Co łączy finalistę Konkursu Chopinowskiego Szymona Nehringa, Krzysztofa Herdzina i Anię Rusowicz? Wszyscy występują w nowym filmie dokumentalnym Mirosława Basaja, którego uroczysty pokaz miał miejsce w piątek 19 listopada w Fabryce Lloyda.

Muzyczny film, muzyczna obsada

„Muzyczna wyspa”, bo o tym filmie mowa, to pierwszy w Polsce film o mieście opowiedziany muzyką. Oprócz wspomnianych muzyków o swoim związku z Bydgoszczą opowiedzieli w nim wokalistka Adela Konop oraz finalista The Voice of Poland i pedagog Akademii Muzycznej Krzysztof Iwaneczko.