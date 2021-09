Prestiżowa nominacja w krajowym konkursie BohaterOn dla nauczyciela kujawsko-pomorskiej e-szkoły

Szymon Wiśniewski uzyskał nominację za przybliżanie uczniom i lokalnej społeczności historii lokalnej. W czasie pandemii nauczyciel z Golubia-Dobrzynia wszedł do kadry pedagogicznej kujawsko-pomorskiej e-szkoły i prowadził zdalne lekcje dotyczące historii. Nominacja w tym prestiżowym konkursie jest także za prowadzenie kanału na platformie YouTube o nazwie „Urywki historii” dotyczącego Golubia-Dobrzynia oraz okolicznych miejscowości, a także za prowadzenie profilu poświęconego Ziemiom Pogranicza. Kanał powstał rok temu. Znajdziemy na nim szereg krótkich filmików, których celem jest przybliżenie historii Golubia-Dobrzynia oraz okolic. Do tej pory powstało 19 odcinków.

- Znalazłem się w gronie 5 nauczycieli nominowanych do nagrody BohaterON 2021 im. Powstańców Warszawskich w kategorii nauczyciel. Konkurs ma charakter ogólnopolski. To dla mnie ogromne wyróżnienie – mówi Szymon Wiśniewski, nauczyciel historii w Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, a przede wszystkim pasjonat lokalnej historii.

- Przedstawione są w nich regionalne wydarzenia historyczne z lat 1918-1989 oraz postaci Ziemi Kujawskiej biorące udział w zrywach narodowych, np. Powstaniu Warszawskim. Filmowy projekt to nie wszystko. Na popularnym portalu społecznościowym prowadzi profil poświęcony Ziemiom Pogranicza. Publikuje na nim artykuły, ciekawostki oraz biografie nieznanych mieszkańców swojego regionu, którzy brali udział w wydarzeniach XX wieku. Wśród nich znajdują się m.in. żołnierze AK z inspektoratu ZWZ-AK Brodnica. Działalność edukacyjną na rzecz dzieci i młodzieży kontynuuje w szeregach Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej. W ostatnim czasie w ramach akcji „W hołdzie żołnierzom Armii Krajowej” ustala tożsamość oraz lokalizację pochówku żołnierzy AK pochodzących z terenu Golubia-Dobrzynia i okolic. Do prowadzenia zajęć wykorzystuje liczne artefakty historyczne (hełmy, repliki broni, mundury), nie stroni, czego dowodem jest wspomniany kanał, od internetowych pomocy dydaktycznych. Jego misją jest zachęcenie młodzieży do okrywania historii swoich przodków. Naukę zamienia w fascynującą przygodę, rozbudzając w uczniach głód wiedzy o rodzinnej okolicy i jej mieszkańcach z czasów II wojny światowej – czytamy na stronie konkursu.