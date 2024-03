Prezentacja Abramczyk Polonii Bydgoszcz zaplanowana, na tor wyjechał sprzęt

Zaczyna się ruch na żużlowych torach. Na południu już wyjechali na tor, w innych regionach kraju niecierpliwie czekają na pierwsze treningi. W Bydgoszczy ruszyły już intensywne prace - na tor wyjechał sprzęt do równania i ubijania nawierzchni. Te prace są efektem m.in. dosypania około 100 ton nowego materiału na tor przy Sportowej.

Klub zaplanował także montaż band dmuchanych, a jeśli utrzyma się dobra pogoda, niedługo zawodnicy będą szykować się do wyjazdu na tor. - Uważnie śledzimy prognozy pogody i planujemy. Zawodnicy wyjazd na tor w marcu, ale kiedy dokładnie, to zależy od tego, czy jeszcze wróci do nas zima - mówił Jerzy Kanclerz, prezes Polonii.

Już za trzy tygodnie polonistów czeka pierwszy test formy - 22 marca (piątek) przy Sportowej zmierzą się w sparing z Unią Leszno. Dzień później (23.03) wspólnie z Bykami trenować będą w Lesznie. A 24 marca w Bydgoszczy odbędzie się Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych, z udziałem n.in. seniorów Abramczyk Polonii.