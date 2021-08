Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju: - Pesa się nie wykoleiła, wróciła na właściwe tory

Jak pan ocenia z perspektywy czasu: czy inwestycja w Pesę była dla państwa opłacalna?

Polski Fundusz Rozwoju zainwestował w Pesę z dwóch powodów. Po pierwsze, firma jest liderem rynku produkcji taboru kolejowego. W Polsce są olbrzymie potrzeby inwestycyjne, jeśli chodzi o komfort podróżowania, więc zależało nam, żeby istniał polski producent z perspektywą rozwoju nie tylko w kraju, ale również na rynkach międzynarodowych, który może takie komfortowe pojazdy dostarczać. Z drugiej strony, to jeden z największych pracodawców Kujaw i Pomorza. Współpracuje z 1500 podwykonawcami, z tego 500 z regionu, a to oznacza, że konsekwencje niepowodzeń Pesy byłyby znaczące nie tylko dla niej. PFR to instytucja, która działa z misją wspierania polskich firm, więc zależało nam, aby Pesa wróciła do formy i się rozwijała, co udało się osiągnąć. Po dwóch latach od przejęcia można powiedzieć, że realizuje nową strategię, po roku zaczęła zarabiać, uzyskując obroty w wysokości 2 mld zł. Jesteśmy po głównym etapie restrukturyzacji. Koncentrujemy się przede wszystkim na nowej strategii.