Prezes ZGK w Sępólnie: - Jeśli nie podpiszemy umowy z gminą, to jesteśmy w bardzo złej sytuacji

Tydzień temu informowaliśmy, że do przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sępólno stanęło dwóch konkurentów. Oprócz gminnej spółki – Zakładu Gospodarki Komunalnej – była to firma Novago ze Złotowa, która zaproponowała korzystniejszą finansowo ofertę, bo o 80 tys. zł niższą od kontrkandydata i mieszczącą się w możliwościach finansowych gminy. Był to drugi przetarg. Pierwszy został unieważniony przez burmistrza, ponieważ oferta ZGK znacznie przekraczała gminny budżet. Znacznie – to znaczy aż o 2 miliony złotych. W drugim przetargu oferta opiewała na 4,2 mln zł.

Na ostatniej sesji rady miejskiej, radna Mariola Turek dopytywała właśnie o tę sprawę.