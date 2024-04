Drogi do elektrowni w Grudziądzu zmodernizuje i wybuduje firma Strabag. Kiedy rozpoczną się prace?

Modernizacja i budowa dróg dojazdowych do elektrowni w Grudziądzu

Jednym ze zobowiązań spółki CCGT Grudziądz, która buduje przy ul. Skowronkowej w Grudziądzu elektrownię gazowo-parową jest wyłożenie pieniędzy na remont i budowę układu drogowego, który będzie prowadził do elektrowni. Chodzi o:

W budżecie tego projektu brakowało 1,8 mln złotych, ale przeprowadzono negocjacje

Przetarg na budowę dróg do elektrowni rozstrzygnięto, ale nie było to się to "od ręki".