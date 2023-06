Prezydent Grudziądza kosił trawnik w Szkole Podstawowej nr 13 [zobacz wideo]

Jak podkreśla dyrektor Hanna Marek, tegoroczny piknik różnił od pozostałych gdyż szkoła gościła prezydenta Macieja Glamowskiego , który... kosił u nas trawnik. - Otóż pod koniec maja na Marinie odbył się festyn charytatywny na rzecz naszej szkoły, na którym były licytowane różne, nietypowe usługi - opowiada Hanna Marek. - Pan prezydent w nietypowej usłudze zaoferował właśnie koszenie trawnika. Zostało to wylicytowane za kolosalną kwotę: 3 tys. zł! Osoba, która to wylicytowała oddała voucher szkole, aby prezydent w szkole skosił trawnik. Pierwszy raz mamy usługę w tak wysokiej cenie, w wykonaniu przez taką osobę.

Prezydent Glamowski przyznaje że pierwszy raz w życiu pracował za tak wysoką stawkę: - Jestem szczęśliwy, że te pieniądze poszły na szczytny cel. I dodaje: - Koszenie trawnika i praca w ogrodzie jest dla mnie przyjemnością, odskocznia od pracy którą wykonuję na co dzień, więc kiedy otrzymałem propozycję zaoferowania jakiejś usługi to pierwsze co przyszło mi do głowy to właśnie koszenie trawnika.