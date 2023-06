Problemy z odbiorem telewizji i radia w naszym regionie. Znamy powód - to nie burza (iwo)

Przerwy w dostępie do kanałów naziemnej telewizji cyfrowej dotyczą całej Polski. Odbiór kanałów w niektórych regionach, w tym na Kujawach i Pomorzu zostanie wstrzymany. Problemy potrwają w czerwcu i lipcu 2023.

Skontaktowała się z nami pani Urszula spod Bydgoszczy. - Rano chciałam oglądać TV Trwam, były problemy. Przełączyłam na telewizję Polonia - to samo. Sąsiadka mi opowiadała, że nie mogła słuchać radia PiK. Co się dzieje? Czy to po burzy jakieś awarie? - usłyszeliśmy.