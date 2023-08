Problemy z wodą w kolejnej gminie powiatu włocławskiego. Kranówka niezdatna do picia

W związku z wykryciem enterokoków wprowadzone zostały ograniczenia. Woda z ujęcia nie nadaje się do spożycia. To oznaczało, że nie można jej pić ani z niej korzystać do przygotowywania potraw gotowanych, przygotowywania zimnych napojów, mycia owoców i warzyw, ale też mycia naczyń kuchennych, a także mycia zębów, mycia ciała czy kąpieli. Ta woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych - na przykład do mycia podłóg i do spłukiwania toalet.

Problem dotyczy mieszkańców wsi: Błenna, Błenna A, Błenna B, Cieplinki, Ciepliny, Ciepliny-Budy, Dziewczopole, Gąsiorowo, Gogoły, Helenowo, Joasin, Kazanki, Naczachowo, Rogóżki, Szczkowo, Szczkówek, Śmieły, Wietrzychowice, Wiszczelice, Zdzisławin.

Jak zwykle w takich przypadkach, zostały też podjęte starania, aby doprowadzić wodę do stanu zgodnego z normami. Jak się dowiedzieliśmy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągów, sieć jest czyszczona. Mieszkańcy mogą zaś korzystać z wody dostarczonej w pojemnikach.