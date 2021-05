Proces o wyprowadzenie pieniędzy Domaru może potrwać jeszcze długie miesiące

Przypomnijmy, że sprawa, która trwa w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, dotyczy wyprowadzenia ze spółki Domar - zarzucają śledczy gdańskiej PR - 35 mln zł. Firma upadła w 2009 roku. W procesie oskarżonych jest pięć osób, w tym jeden z najbogatszych bydgoszczan, Janusz S.

Domar był siecią około 50 sklepów, w których sprzedawano sprzęt RTV. Zarzuty prania pieniędzy wobec osób z zarządu odnoszą się do transakcji, których dokonywano od 2009 do 2011 roku. Kwota „wyprania” opiewa od 500 tys. do 4 mln. zł. Ustalono około 800 poszkodowanych podmiotów, w tym kilkuset pracowników sklepów.

Konflikt między braćmi S.

W 2016 roku prokuratura skierowała do sądu wniosek o wydanie listu gończego za biznesmenem. On sam zgłosił się do śledczych sam w 2018 roku. Starał się wtedy o wydanie listu żelaznego, który zresztą bydgoski sąd mu wystawił. Była to gwarancja, że będzie mógł złożyć zeznania bez groźby aresztowania.