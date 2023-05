Prodziekan UMK autorem plagiatu? Trwa postępowanie wyjaśniające

Znajome fragmenty

Z relacji dra Wrońskiego wynika, że na nieuczciwość naukową natknął się doktorant z Uniwersytetu Łódzkiego, któremu fragmenty artykułu dra Jacka Rakoczego w języku angielskim wydały się znajome. Skojarzył je z opublikowanym prawie pół wieku wcześniej artykułem prof. M. Salamona . W tekście Rakoczego nie było jednak przypisu do tej pracy.

Rektor nie przyjął dymisji

Dr Wroński o swoich ustaleniach w sprawie doktora Rakoczego (prodziekana ds. nauki i współpracy z otoczeniem Wydziału Nauk Historycznych UMK), poinformował rektora UMK.

„W połowie marca br. rektor A. Sokala napisał do mnie, że skierował sprawę do rzecznika dyscyplinarnego, prof. UMK Pawła Nowickiego, który 23 marca wszczął postępowanie wyjaśniające" - pisze dr Wroński. "Dowiedziałem się też, że dr Rakoczy 27 lutego br. na ręce dziekana, prof. Stanisława Roszaka, złożył dymisję, której rektor Sokala nie przyjął, mimo że fakt popełnienia plagiatu nie ulega wątpliwości. Zawiesił go jednak od 14 marca w pełnieniu funkcji”.