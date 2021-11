Prof. Anna Musiała: - Gasną ostatnie szanse na marzenia o wspólnocie pracy

- Pandemia odsłoniła wiele społecznych niepokojów i lęków. Między innymi lęk o utratę pracy. Jakie to może mieć konsekwencje?

Spowoduje jeszcze większą atomizację ludzi pracy w Polsce. W Polsce, zamerykanizowanym społeczeństwie, gdzie kult indywidualizmu sięga apogeum – już i tak praca nie była wartością społeczną, zaś stała się sprawą zupełnie prywatną, a nawet rodzajem pewnego tabu. O pracy się nie rozmawiało, najważniejsze było i ciągle jest: ją „mieć”, zarabiać i potem się od niej „odcinać”. Straszne. Bo to znaczy, że my zasadniczo nie chodzimy do pracy z radością, mając poczucie większego czy mniejszego, ale jednak sensu tego, co robimy. Teraz, zwłaszcza w kontekście faktu, że nie udało nam się skończyć z umowami cywilnoprawnymi, bo ciągle w obrocie są, dramatycznie niszcząc obraz polskiego prawa pracy – praca stanie się, w zasadzie już chyba stała się, po prostu towarem. Proces jeszcze większego upadku kondycji świata pracy w Polsce postępuje. Gasną ostatnie szanse nawet na marzenia o wspólnocie pracy. To na dłuższą metę jest trudne psychicznie do wytrzymania, nawet dla tych silniejszych jednostek.