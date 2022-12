Prof. Stanisław Gomułka o inflacji w 2023 roku: - Firmy będą bronić się przed inflacją podnosząc ceny dla klientów [rozmowa]

Jaką inflację Pan profesor przewiduje na koniec 2022 roku? Zostanie z nami na dłużej czy w przyszłym roku zacznie ona jednak już hamować?

To nie dobre wieści ani dla polskich przedsiębiorstw, ani dla zwykłych Kowalskich. Która grupa cierpi bardziej?

Wysoka inflacja bardzo mocno dokucza gospodarstwom domowym.

To samo w biznesie. Są branże bardziej i mniej odporne na taką sytuację...

W co warto inwestować w czasie, gdy ceny rosną, a wartość pieniądza regularnie spada?

Da się jakoś tę inflację w końcu powstrzymać i ochronić nasze portfele?

W grudniu Rada Polityki pieniężnej znów utrzymała stopy procentowe na tym samym poziomie. I tak: główna stopa NBP wynosi, od 8 września, 6,75 procent.

Co mógłby realnie zrobić rząd, żeby powstrzymać rosnące ceny?

Obecne działania rządu nieco obniżają inflację na krótką metę , ale zwiększają ryzyko wysokiej, nawet wyższej niż teraz, w dłuższej perspektywie. Kluczowy i ewidentny bardzo duży błąd to blokowanie dopływu do Polski pieniędzy z Unii Europejskiej. Dużym błędem jest także planowane na 2023 rok i później bardzo duże zwiększenie deficytu finansów publicznych, głównie przez wzrost wydatków na wojskowych z 2 procent do 5 procent PKB. Te działania stwarzają silny wzrost ryzyka bardzo dużego wzrostu kosztu obsługi długu publicznego i w rezultacie ryzyka kryzysu finansów publicznych, czyli czyli destabilizacji makro finansowej w skali podobnej do tej, którą teraz obserwujemy w Turcji.

Rozumiem, że stanowczo nie popiera Pan propozycji podniesienia wydatków na obronę, choć widzimy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Propozycja podniesienia wydatków na obronę narodową w przyszłym roku i później oraz prognozowany wzrost kosztów obsługi długu publicznego z nieco ponad 1 proc. PKB, jak było dotąd, do około 5 proc. PKB w roku 2023 oznaczają, że deficyt sektora finansów publicznych przekroczy w 2023 roku i w następnych latach 4,5 proc. PKB. Dodam, że projekt budżetu państwa na rok 2023 zakłada deficyt według definicji unijnej 4,4 proc. PKB. W ocenie grupy analitycznej ING ten deficyt może wynieść 7 proc. PKB. Tym samym wzrośnie do niemal pewności ryzyko, że utrzyma się na wysokim poziomie koszt obsługi długu publicznego, a ten dług liczony według metodologii unijne,j przekroczy w najbliższych latach konstytucyjny limit 60 proc. PKB. To ryzyko rośnie także z tego powodu, że lata 2023-2024 są latami wyborczymi, z których kluczowe są wybory do parlamentu pod koniec przyszłego roku. Żeby nie przekroczyć tego limitu może być konieczne jedno lub więcej z następujących działań: przejęcie aktywów OFE przez ZUS, wprowadzenie nowych podatków, obniżenie publicznych nakładów inwestycyjnych i - wreszcie - powrót w wydatkach na obronę do poziomu ok. 2 proc. PKB. Duży wpływ na finanse publiczne mają i będą nadal miały wydarzenia w obszarze inflacji oraz relacji Polski z UE, kształtowane do czasu wyborów pod koniec 2023 niemal całkowicie poza MF. Wysokie deficyty budżetowe w latach 2023-2024, gdyby miały miejsce, podtrzymają inflację oraz wysokie rentowności skarbowych papierów wartościowych, więc także wysoki koszt obsługi długu publicznego. A to w sytuacji niskiego bezrobocia i wysokiej presji płacowej powinno zmusić RPP do dalszego, prawdopodobnie znacznego, podnoszenia stóp procentowych lub rezerw obowiązkowych banków komercyjnych oraz oferty wysoko oprocentowanych obligacji NBP. Jeśli takie działania będą miały miejsce, podniesie to ryzyko spadku w najbliższych kilku kwartałach tempa wzrostu gospodarczego do poziomu bliskiego recesji lub wręcz recesji. Projekt budżetu na rok 2023 zakłada wzrost PKB o 1,7 proc., inflację na poziomie 9,8 procent.