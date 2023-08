Prognoza pogody - kujawsko-Pomorskie. W ostatni weekend wakacji wróci łagodne lato

- Koniec sierpnia jest mokry, co znacznie poprawiło warunki hydrologiczne w naszym regionie. Opady nie wszędzie miały jednakową intensywność, więc są miejsca gdzie ich suma przekroczyła 100 procent normy miesięcznej, ale i są takie, w których zanotowano tylko 50-70 procent – informuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk.

Wkraczamy we wrzesień, miesiąc przełomu lata i jesieni. Wrześniowy rekord temperatury maksymalnej w Bydgoszczy to 35,7 stopni Celsjusza (2015 r.), a minimalnej - 0,6º (2013 r.). W stosunku do sierpnia przeciętny wrzesień jest bardziej suchy ze średnią sumą opadów około 59 mm.

Mimo to – jak podają „Wody Polskie” - w zlewniach wielu rzek w Polsce obowiązują do odwołania ostrzeżenia dotyczące suszy. W naszym regionie chodzi o Tążynę, Drwęcę, Mień oraz Wełnę. Także na Wdzie (ale w granicach woj. pomorskiego) utrzymuje się susza hydrologiczna.