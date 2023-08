Druzgocący raport NIK ws. jezior w Kujawsko-Pomorskiem. Ogrodzenia przy samej wodzie i nielegalne pomosty

W Polsce coraz częściej obserwuje się niepokojącą tendencję – uniemożliwianie dostępu do jezior stanowiących wody publiczne. Wielu właścicieli nieruchomości przylegających do brzegu grodzi dostęp do jeziora, niejednokrotnie obejmując nim tereny pod wodą należące do skarbu państwa, po czym buduje na nich bez zezwoleń pomosty czy prywatne przystanie.