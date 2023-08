Do Brdy w Bydgoszczy wciąż trafiają ścieki z szamb po intensywnych opadach deszczu. Doświadczyli tego kajakarze

Fetor trudny do wytrzymania

A było tak: w sobotnie południe ze zlokalizowanego na lewym brzegu betonowego kolektora płynęły szeroką i bystrą strugą cuchnące ścieki. Kanał ściekowy prowadzi (na mapach Googla dobrze to widać) z gospodarstw przy ul. ks. Szamarzewskiego na bydgoskich Jachcicach, a to ok. 1 kilometr poniżej ujęcia wody dla Bydgoszczy. Fetor był trudny do wytrzymania.