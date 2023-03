Prognoza pogody na lato - województwo kujawsko-pomorskie. Latem w naszym regionie upały i nawałnice?

- A nawet, co nie powinno dziwić, na temperatury przekraczające w niektóre dni 30 stopni Celsjusza, na gwałtowne burze i nawalne opady. To oczywiście na razie spekulacje, ale taki scenariusz, opierając się na obserwacjach z minionych lat, jest bardzo prawdopodobny – przekonuje bydgoski synoptyk dr inż. Bogdan Bąk .

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMiGW – PIB) przygotował eksperymentalną długoterminową prognozę temperatur i opadów jakie mają determinować pogodę w kraju (w tym w naszym regionie) od kwiecień do lipca tego roku.

Kto by pomyślał, skoro robi się zimno?

Na razie trudno sobie wyobrazić co będzie się działo, skoro na Kujawach i Pomorzu czeka nas znaczące ochłodzenie. Coraz chłodniej będzie się robić już w weekend, a we wtorek 28 marca maksymalna temperatura w regionie sięgnie zaledwie 4 stopni Celsjusza, zaś nocą może spaść do minus 3. W poniedziałek i wtorek trzeba się liczyć z przelotnymi opadami śniegu.