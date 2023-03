Od „Flisaka” do „Bydgostii”, czyli prawie wiosenne mieszanie Wisły i Brdy. W tej roli bydgoscy kajakarze [ZDJĘCIA]

Na rozlanych wodach

Dla nas to dość rzadka jednak okazja do spenetrowania prawobrzeżnych (od strony Czarnowa) rozlewisk. Te widnieją na dokładniejszych mapach Wisły, ale w okresie niżówki (niskiego stanu rzeki) ich połączenia z Wisłą zanikają, a same rozlewiska zamieniają się w niewielkie stawy.

Tak czy inaczej rozlewiska to praktycznie zaginiony świat, trudno dostępny, dziki, do którego niewielu ludzi się zapuszcza. Jeśli wszakże ktoś tam trafia to tylko wędkarze albo – jak my – kajakarze. Jednym z połączeń można nań wpłynąć, a innym wypłynąć, co rejs małymi łódkami tylko uatrakcyjnia.