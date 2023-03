W środę 22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. I Ty masz wpływ na stan środowiska

Światowy Dzień Wody ma inspirować działania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, a dokładnie jego celów, co w języku angielskim określa się jako Sustainable Development Goals (SDGs). Tegoroczne hasło przewodnie Światowego Dnia Wody to „Przyspieszenie zmian” - w celu rozwiązania kryzysu związanego z dostępem do wody i urządzeń sanitarnych.

- Woda ma wpływ na nas wszystkich. Niestety z każdym rokiem narasta problem globalnej suszy. Właśnie dlatego wszyscy musimy niezwłocznie podjąć działania, aby powstrzymać kryzys wodny i postępujące zmiany klimatyczne. Wszyscy, to znaczy Ty, Twoja rodzina, szkoła i społeczność. Każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, choćby poprzez niewielką zmianę w sposobie, w jaki na co dzień korzysta z zasobów wodnych – przekonuje Edyta Rynkiewicz, rzecznik Regionalnego Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) w Bydgoszczy

.

Pani Edyta przypomina też, że coraz częstsze tragiczne w skutkach ekstremalne zjawiska pogodowe to ostatni sygnał ostrzegawczy, przypominający nam, że zmiany nawyków nie możemy odkładać na później.