Prognozy pogody dla kujawsko-pomorskiego nie są optymistyczne. Wyjazd autem na święta może być sporym wyzwaniem

W poniedziałek i we wtorek podmuchy cieplejszego powietrza sprawią, że śnieg zacznie się topić. W drugiej połowie tygodnia temperatura znów spadnie – do sylwestra termometry w dzień pokażą lekko dodatnią temperaturę, a w nocy ta będzie spadać poniżej zera. Niska temperatura będzie sprzyjać opadom deszczu przechodzącym w śnieg.

Na drogach regionu nie jest bezpiecznie

Boże Narodzenie to szczególny czas także dla kierowców. Do szybko zapadającego zmroku i trudniejszych warunków jazdy dochodzi wiele czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach.

Na kujawsko- pomorskich dogach nie jest bezpiecznie. Według danych do 18 grudnia wydarzyło się 768 wypadków (o 24 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego), zginęło 106 osób (o 6 więcej), rannych zostało 843 (o 20 więcej).

Stres powoduje agresję

Przebywanie w tłumie jest jednym z istotnych czynników stresogennych. Może wzbudzać w nas irytację i poczucie zagrożenia, to zwiększa tendencję do bardziej agresywnych i nieoczekiwanych zachowań, także na drodze. Z badań Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) wynika, że ponad 80 proc. kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowania na drogach.