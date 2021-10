Protest po orzeczeniu Trybunału. Król: podobne orzeczenia były w innych krajach, Lenz: to prowokacja wobec UE

- To pokazuje, że zarówno konstytucja jak i Trybunał mają drugorzędne znaczenie, a opozycji chodzi wyłącznie o udowodnienie swojego punktu widzenia. Przecież także w krajach tzw. starej Unii trybunały wydawały podobne orzeczenia, chociażby w Niemczech czy we Francji. Dla mnie to pretekst do wszczynania politycznej awantury. Najbardziej martwi mnie to w kontekście tego, co dzieje się na polsko – białoruskiej granicy. Wszczynanie awantur w momencie tak wielkiego kryzysu nie służy Polsce - dodaje poseł Król.