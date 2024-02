Rolnicy protestujący w Grudziądzu wiozą czarną trumnę

AKTUALIZACJA,. G. 15:

AKTUALIZACJA, G. 13.50: Kolumna ciągników, kombajnów i przyczep dojechała do centrum Grudziądza od strony Łasina i Kwidzyna. Rolniczą kolumnę prowadziła przyczepa wioząca czarną trumnę, która stanęła na placu przy starostwie powiatowym.

Rolnicy zapowiadają kontynuowanie blokad do g. 15 w środę 21 lutego.

Zdjęcia z protestu rolników 20 lutego 2024 w Grudziądzu zobacz w naszej galerii:

Protest rolników w Grudziądzu, 20 lutego

- Przepraszamy za utrudnienia, ale mamy Zielony Ład do obalenia - mówi Monika Duszyńska z Samoobrony.

Rolnicy do Grudziądza zjadą m.in. z kierunku Łasina i Gruty. Utrudnień w ruchu we wtorek, 20 lutego - według komunikatu z grudziądzkiego Ratusza - należy się spodziewać od godz. 12 do godz. 20 z kolei w środę, 21 lutego w godz. 7 -15.

Które trakty mają być blokowane? Według komunikatu Ratusza, głównie ronda oraz przejścia dla pieszych: