Protest rolników w Żninie - 19.03.2024. "Teraz szykujemy armagedon w Białych Błotach"

Włodarz Żnina przekazał, że do wojewody kujawsko - pomorskiego Michała Sztybla zostało wysłane pismo informujące o kolejnych protestach rolników z gminy Żnin oraz fakcie, że z powodu sytuacji kryzysowej, w której się znaleźli, składają wnioski o umorzenia pierwszej raty podatku za 2024 rok.

Burmistrz Robert Luchowski napisał do wojewody Michała Sztybla:

"Uprzejmie proszę o przekazanie przez Pana Wojewodę prośby do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem w życie rozwiązań poprawiających sytuację producentów rolnych w Polsce. Rolnicy obecni na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Żninie (15.03.2024 - przyp. red.) wskazywali na to, że brakuje konkretnych rozwiązań, które zmieniłyby niekorzystną sytuację w rolnictwie. Być może jednym z możliwych do wprowadzenia działań jest wprowadzenie zwolnienia p płatników podatku rolnego z zapłaty tej daniny z jednoczesnym zagwarantowaniem rekompensaty dla samorządów z tytułu uszczuplenia ich przychodów. Takie rozwiązanie przyjęte na poziomie ustawowym przyczyniłoby się do poprawy sytuacji producentów rolnych".