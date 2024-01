Protest rolników w Żninie. Prawie sto ciągników i samochody ustawiły się wzdłuż trasy S5. Zobacz zdjęcia

- Dodatkowo od półtora roku mamy problem z zalewem zboża z Ukrainy. Tera zjedzie cukier. W tym roku rolnicy dobrze zarobili na burakach, w przyszłym może się okazać, że nie zarobią. Może się okazać, że cukrownie nie będą kontraktować zasiewu buraków. Są też głosy, że wielkie koncerny budują fermy świńskie, więc za chwilę będzie problem z wieprzowiną. Najśmieszniejsze jest to, że Ukraina wciąż śrubuje dla nas nowe normy, a z Ukrainy wszystko przyjeżdża bez norm. Oni mają niższe koszty, kupują inne, tańsze produkty, my musimy mieć super atestowane. Skoro mówi się, że normy wprowadza się, żeby żywność byłą zdrowa, a z Ukrainy przyjeżdża wszystko i my to jemy. Paradoks jest taki, że w tym roku pszenica polska dobrej jakości wyjechała na statkami do Ameryki, a my jemy chleb z pszenicy z Czarnobyla, bo Czarnobyl jest obsiewany od kilku lat zbożem technicznym, a wiemy dobrze, że wjechało do nas takie właśnie zboże - tłumaczy Marcin Bereźnicki.