Protesty rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca. W tych miejscach będą blokady

Na rozpatrzenie sądu czekają jeszcze cztery zażalenia i trzy apelacje w sprawie protestów rolniczych, zaplanowanych w Kujawsko-Pomorskiem 20 marca 2024 r. Zobaczcie, gdzie będą protesty w naszym regionie.

Przypomnijmy, jutro (20 marca 2024 r.) odbędzie się ogólnopolski protest rolników. Początkowo ciągniki miały zablokować drogi w 24 punktach województwa kujawsko-pomorskiego, jednak sprzeciwili się temu prezydent Bydgoszczy, burmistrz Koronowa oraz wójtowie gmin Białe Błota i Nowa Wieś Wielka. - Zakazy obejmują manifestacje planowane w Białych Błotach, Koronowie (rondo), Bydgoszczy (urząd wojewódzki), Osielsku, Fordonie (komisariat), Pawłówku, Stryszku, Szubinie oraz gminie Nowa Wieś Wielka – informuje Jan Kaźmierczak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Obrony Praw Rolników Producentów i Przetwórców Rolnych.

Rolnicy złożyli zażalenia

Stowarzyszenie odwołało się, jednak sąd podtrzymał decyzje samorządów. Rolnicy złożyli na to w sądzie zażalenia. - Zażalenia, które zostały złożone na piśmie, zostały rozpatrzone przez sąd 24-godzinny w niedzielę, ale cztery sprawy zostały pozostawione bez rozpatrzenia, ponieważ trafiły do sądu drogą elektroniczną – wyjaśnia Kaźmierczak.

Punktuje on złą organizację pracy sądu.

- W weekendy sąd nie ma informatyka, który mógłby otworzyć pisma złożone drogą elektroniczną, co jest śmieszne w kontekście ustawy o zgromadzeniach publicznych, która przewiduje tryb odwoławczy w ciągu 24 godzin. Zatem w weekendy sąd powinien mieć dostęp do tego rodzaju danych – podkreśla Kaźmierczak. 19855 Wczoraj (18 marca 2024 r.) stowarzyszenie złożyło na to zażalenia. - Zakładamy, że te cztery odwołania zostaną jeszcze rozpatrzone w postępowaniu. Zatem wszystko może się zmienić, bo wszystkie sprawy są w trakcie. Ostatnie trzy pisma zawoziłem do sądu wczoraj o godz. 20.08 i od tego czasu sąd ma 24 godziny na decyzję. Zobaczymy, co się wydarzy, czekamy na dalsze decyzje sądu – mówi Kaźmierczak

Procedura wyłącza pisma elektroniczne

- W postępowaniu toczącym się zgodnie z ustawą prawo o zgromadzeniach, podobnie jak w każdym innym postępowaniu cywilnym toczącym się poza 24 godzinnym trybem, zarówno odwołania od decyzji organów gmin, jak i zażalenia na postanowienia sądu, są składane osobiście w sądzie w godzinach jego urzędowania, zaś poza godzinami – w budynku sądu do ochrony sądu, która przekazuje niezwłocznie informację o tym dyżurującemu pracownikowi wydziału i sędziemu - wyjaśnia sędzia Daniel Sobociński, rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. - W związku z tym przez cały okres biegu terminu do złożenia pisma, sąd jest dostępny dla zainteresowanych i uczestników postępowania, którzy chcą złożyć pismo w należytej formie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego pisma procesowe muszą spełniać wymagania formalne, dotyczy to również odwołań od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miasta. - Obecnie obowiązująca procedura cywilna wyłącza możliwość składania pism procesowych w drodze elektronicznej. Na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy jest informacja o formie składania pism i miejscu ich składania wraz z informacją, że wnoszenie pism drogą elektroniczną nie wywołuje skutków prawnych - uzupełnia sędzia Sobociński. Rzecznik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przekazał również, że: - Złożone zażalenia na postanowienia sądów w przedmiocie rozpoznania odwołań od decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzeń zostały przekazane do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do rozpoznania.

Tutaj będą protesty 20 marca 2024 r.

Rolnicy aktualizują w internecie mapę protestów. Tutaj znajdziesz mapę protestów rolniczych 20 marca 2024 :

- Możemy protestować na węźle Opławiec (w Tryszczynie koło Bydgoszczy) od 20 marca, więc pojawimy się w tym miejscu już w nocy, około godziny drugiej - mówi Mateusz Sass, rolnik, współorganizator protestów w pow. bydgoskim. - Planujemy manifestować do niedzieli, być może wystąpimy o wydłużenie tego terminu. Jest nam bardzo przykro z powodu utrudnień, ale wielu naszych postulatów wciąż nie spełniono. Mateusz Sass zapewnia, że przepuszczane będą autobusy liniowe (także np. PKS-u) oraz auta z osobami jadącymi np. do szpitali, do lekarza oraz m.in. pracownicy służby zdrowia czy straży. Wystarczy biała kartka za szybą auta.

Rolnicy planują zablokować także wjazdy na drogę nr 25, od strony Bożenkowa (przy restauracji) i Szczutek. - Na godzinę 12 zaprosiliśmy do nas pana wojewodę - dodał Sass.

W miejscach, gdzie zakazano rolnikom blokowania dróg i taką mają się pojawić ciągniki, spowalniające ruch.

Blokady dróg 20 marca 2024

Bydgoszcz - Most Fordoński - stacja Dulcet

Grębocin

Lubicz

Łysomice

Nowy Ciechocinek

Przyłubie i Chrośna

Strzelno

Strzyszewo

Szosa Chełmińska

Świecie - zjazdy rondo na S 5

Toruń DK 80 - na wysokości ojca Rydzyka

S5 Tryszczyn - Opławiec

Trzeciewiec - węzeł

Możliwe spowolnienie ruchu 20 marca 2024

Białe Błota (rondo turbinowe przed lotniskiem)

Brzoza - Stryszek

Bydgoszcz - urząd wojewódzki

Bydgoszcz Fordon – policja - lasek

Bydgoszcz – Osielsko - ul. Armii Krajowej – Gdańska - stacja

Bydgoszcz - ul. Nakielska

Bydgoszcz - ul. Sudecka – Pelplińska

Osówiec koło Nakła

Pawłówek