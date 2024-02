Protesty rolników, wysypywanie zboża. Tak na to reagują Ukraińcy z woj. kujawsko-pomorskiego

Dlaczego nie w Brukseli?

Zadzwoniłem do Antona: - Przyjrzyj się dokładnie. Ta kukła jest ubrana w garnitur. Nie symbolizuje Ukraińca, ale unijnego urzędnika. - To dlaczego umieścili tego wisielca na granicy, a nie w Brukseli? Nie wiedzą, że przejeżdżają tamtędy ludzie dotknięci wojenna traumą?

Zawsze znajdą się idioci

Inaczej Walery, który mieszka w Toruniu już od kilku lat i prowadzi małą firmę w branży budowlanej: - Z mojej perspektywy sprawa jest czytelna. Ci ludzie walczą o swoje, bo konflikt interesów między ukraińskim a polskim oczywiście będzie. Nie bardzo przejmuję się jakimiś incydentami, bo w takiej masie ludzi zawsze znajdą się jacyś idioci. Faktem jest jednak, że niektórzy Ukraińcy reagują na takie wydarzenia bardzo emocjonalnie. Myślę, że to zrozumiałe, bo sytuacja psychologiczna emigranta nie jest łatwa . Polacy w Niemczech też nerwowo reagują na incydenty z udziałem grup skrajnych w Niemczech. Ale są chyba bardziej przyzwyczajeni do różnych ulicznych wystąpień.

Protest Tatiany

"Rosja się raduje - to jest fakt. Ale pozostaje pytanie: czy ktoś uznaje działanie polskich rolników za normalne? Nie jestem przeciwko Polsce i Polakom, jestem przeciwko tym, którzy dopuścili się tak haniebnego czynu. Tak, to 100% rosyjska prowokacja, ale polskie władze z jakiegoś powodu nie spieszą się z rozwiązaniem tego konfliktu. Dobrze, że przynajmniej aresztowali rolnika, który wzywał Putina".

Zdaniem Nataszy, Ukraińcy mają narzędzia, żeby wyrazić swoje stanowisko w sporze rolników: "Za pomoc dziękuję, ale teraz wasz protest jest darem dla Rosji. Nigdy nie kupię waszych produktów. To mój protest wobec was!". Nie brakuje jednak również głosów tonujących emocje.

"Niestety, Polska to już nie jest tak bezpieczne miejsce, jak jeszcze rok temu" - pisze Julia z Melitopola. "Kiedyś mi się to nie zdarzało, a teraz kilka razy zetknęłam się z niechęcią wobec Ukraińców".

"Martwisz się o oligarchów"?

"Jestem zaskoczony jak wszystkich rozczuliło, że oligarchowie nie mogą przewieźć zboża za granicę" – denerwuje się ukraiński internauta o pseudonimie Ksjusza. "Gdyby oni tylko tak martwili się o biednych ludzi, jak ty martwisz się o nich! Już tysiąc razy oszukali państwo, zabrali pieniądze i rodzinę za granicę. A Ty nadal płaczesz czytając o zbożu i płatkach? Radzę martwić się o zwycięstwo i o pomoc naszych największych partnerów strategicznych – m.in. Polski. Jej pomoc od początku wojny i do dziś jest bezcenna. Z jakiegoś powodu fakt nie dotarł do wielu osób. A ten konflikt to nic innego jak wojna informacyjna Ruskiego, który jest szalenie szczęśliwy, że tak łatwo dzieli dwa braterskie narody na granicy. Jeszcze trochę i stracimy partnera i pomoc wojskową z powodu braku rozumu i zdrowego rozsądku. Nie baw się po stronie wroga, nie podżegaj nienawiści, nie pogarszaj ch...j sytuacja. Nie publikuj fałszywek i dezinformacji, włącz mózg i naucz się analizować! Minęło dziesięć lat wojny, a my nie mamy rozumu. Lepiej pomóż wojsku i szerz potrzebne informacje, uwierz i przybliż zwycięstwo!".