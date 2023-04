Protesty w sprawie unijnych pomysłów. Czy wolno będzie pisać o polityce?

Bicz na rosyjską manipulację? Projekt ma służyć również ochronie osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności w zakresie reklamy politycznej. Nowe prawo ma też zapewnić nadzór oraz zwiększyć naszą odporność na zagraniczny wpływ i manipulację informacjami.

Koniec z pieniędzmi zewnętrznymi (ale tylko spoza Unii)

Dostawcy reklam mają wykorzystywać wyłącznie dane osobowe wyraźnie przekazane na potrzeby reklamy politycznej online. Zabronione ma być mikrotargetowanie, czyli wykorzystywanie danych odbiorców do identyfikacji zainteresowań konkretnych osób. Podmioty z siedzibą poza Unią nie będą mogły finansować reklam politycznych w UE . Chodzi o wyeliminowanie ingerencji w wybory.

Łatwy dostęp do informacji na temat źródeł finansowania reklamy i jej kosztach mają uzyskiwac dziennikarze. Komisja będzie mogła wprowadzić minimalne sankcje obowiązujące w całej UE wobec podmiotów naruszających przepisy.

Rozmyte definicje i niejasne terminy

Tymczasem polskie środowiska wolnościowe z inicjatywy Warsaw Enterprise Institute opublikowały apel i petycję o zaniechanie regulacji w jej obecnej formie i dostosowanie jej do pierwotnych celów. Wśród sygnatariuszy apelu znajdują się:

Zdaniem protestujących skrojona propozycja regulacyjna szybko wymknęła się spod kontroli, a jej pierwotny sens zszedł na dalszy plan. W wyniku serii „ulepszeń” przedstawiony został dokument, który uderzy w każdą treść internetową, którą można uznać za w jakiś sposób polityczną - i to bez względu na to czy jest płatnie promowana, czy nie i bez względu na to, kto ją opublikuje.