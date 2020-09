Przebudowa i remont Szubińskiego Domu Kultury. Pracy jeszcze dużo [zdjęcia]

Budowlańcy z firmy Bydgosta, która wygrała przetarg na realizację przedsięwzięcia, pracują w Szubińskim Domu Kultury od zimy. Co kilka tygodni od pracowników SzDK otrzymujemy relację z przebiegu robót. Ostatnio przed budynkiem pojawiła się kilkumetrowa wyrwa. To przygotowania do wysunięcia SzDK bliżej ul. Kcyńskiej. Wylano też fundamenty pod nowe ściany. - Wewnątrz murów także sporo zmian - relacjonuje Paweł Pietroń, instruktor domu kultury. - Położono rury kanalizacyjne. Na wyższej kondygnacji montowane są belki konstrukcyjne i otwory okienne. Najwięcej zmian widocznych jest w dobudowanej części od ul. Winnica. Zalano tam już posadzki, pojawiły się pierwsze instalacje elektryczne - informuje pracownik SzDK. Inwestycja miała zakończyć się w grudniu br., prawdopodobnie jednak finisz będzie nieco później.

Nad. Paweł Pietroń