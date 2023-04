„Moja poprawka przenosząca terminal drogowo-kolejowy Bydgoszcz z sieci uzupełniającej do bazowej została przyjęta w ET Transport. Po wielu miesiącach rozmów, dzięki zaangażowaniu i wsparciu organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych z Kujawsko-Pomorskiego, otwierają się nowe możliwości rozwoju dla naszego regionu. Dziękują za pomoc wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu” - napisał na Twiterze bydgoski europarlamentarzysta Kosma Złotowski (PiS).

Poprawkę przyjęto we czwartek 13 kwietnia. Wspomniany przez europosła ET Transport to European Parliament Committee on Transport and Tourism (Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego).