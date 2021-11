Przed płotem policji jest koperta dla niepełnosprawnych niezgodna z przepisami. Zdjęcia

- Proszę zerknąć na kolejny absurd drogowy w Chełmnie - mówi nasz informator. - Chodzi o parking przy ul. Świętojerskiej i jego oznakowanie. Na tym parkingu - między szkołą muzyczną a komendą policji - jest wyznaczone miejsce z niebieską kopertę dla niepełnosprawnych i znakiem, na którym narysowano wózek inwalidzki. To miejsce powinno mieć minimum 3,6 m szerokości i 5 m długości. A nie ma. Jak niepełnosprawny na wózku, który przyjechałby tu choćby małym osobowym autem, miałby z niego wyjąć wózek? Gdzie by go wcisnął?

Pytania wysyłamy do KPP w Chełmnie i do Urzędu Miasta Chełmna. Interesuje nas, czy policja w Chełmnie ten błąd dostrzegła, interweniowała - gdzie i kiedy? Czy odbiorca korespondencji odpowiedział, przedstawił termin, w którym dokona zmiany na prawidłowe oznakowanie zgodne z rozporządzeniem MIiB? Kto odpowiada za niewłaściwie umieszczony znak koperty - czy ten malunek, jego techniczne proporcje, były z policją konsultowane?