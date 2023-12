Przegląd prasy 10.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Świetna zabawa! Tak było na koncercie Oskara Cymsa w Grudziądzu. Bożonarodzeniowy jarmark trwa do 10 grudnia. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 10.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świetna zabawa! Tak było na koncercie Oskara Cymsa w Grudziądzu. Bożonarodzeniowy jarmark trwa do 10 grudnia. Zobacz zdjęcia Oskar Cyms był jedną z muzycznych gwiazd Jarmarku św. Mikołaja, który trwa w Grudziądzu. Wokalista został świetnie przyjęty przez grudziądzką publiczność i zostawił po sobie równie dobre wrażenie. Jarmark z koncertami w Grudziądzu trwa jeszcze do niedzieli, 10 grudnia.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.12.23

📢 Takie są ceny produktów świątecznych. Tyle zapłacimy za karpia, pierogi i inne produkty na Boże Narodzenie [10.12.2023] Koszyk ze świątecznymi produktami będzie droższy niż rok temu. Jednak podwyżki nie są tak duże jak, gdybyśmy porównali 2022 z 2021 rokiem. Niektóre produkty są tańsze. Mamy ceny z regionu!

📢 Tak mieszka Zbigniew Boniek. Zaglądamy do środka jego apartamentu w Rzymie. W jego domu rządzą teraz wnuki Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

Prasówka 10.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat [10.12.2023] Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u.

📢 Antyki, retro i vintage do domu - zdjęcia, ceny. Te stylowe starocie są teraz modne Stare zegary, elektronika, meble, biżuteria - takie klimatyczne perełki można dostać na portalach aukcyjnych. Miłośnicy stylu vintage, retro i rustykalnego na portalach aukcyjnych znajdą antyki i stare przedmioty, które dzisiaj wracają do łask. Jedne są warte fortunę, inne wystawiane za symboliczne kwoty. Można też takie rzeczy sprzedać i zarobić. Zobacz, jakie antyki są wystawiane na portalu OLX. Mamy zdjęcia i ceny. 📢 Najpopularniejsze książki na prezent pod choinkę 2023. Oto TOP lista książek dla dorosłych na Boże Narodzenie Grudzień to czas gorączkowych zakupów przed świętami Bożego Narodzenia. Niejeden z nas zastanawia się, co kupić na prezent pod choinkę dla bliskich osób. Sprawdzonym pomysłem jest dobra książka. Jaką wybrać? Oto TOP lista najpopularniejszych książek w 2023 roku, które mogą ucieszyć jako prezent na Boże Narodzenie.

📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [10.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Waloryzacja Emerytur - tyle emeryci dostaną od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto po wyborach Waloryzacja emerytur i rent ma stanowić skuteczną ripostę na narastającą inflację, zapewniając, że wartość świadczeń adekwatnie odzwierciedla realną siłę nabywczą pieniądza. Obecny rok może być ostatnim, kiedy obserwujemy tak znaczące podwyżki, gdyż prognozy na kolejne lata wskazują na spadek inflacji.

📢 Tak wygląd syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach najczęściej zdradzają. Im bardzo trudno jest dochować wierności [10.12.2023] Według znaczenia imion jest kilkanaście osób, które wśród wielu pozytywnych cech mają także skłonność do zdrady czy brak stabilności. Warto jednak pamiętać, że to nie wszystkie osoby i warto docenić te, które mimo "przeciwności" ze strony nawet imienia, są wierne. Zobaczcie osoby o jakich imionach najczęściej zdradzają.

📢 Oto najzdrowsze potrawy wigilijne - lista potraw, zdjęcia. Warto je jeść nie tylko w święta Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się między innymi z suto zastawionymi stołami. Świętowanie zaczynamy od wigilijnej kolacji, która od kilku lat nie musi zawierać postnych potraw mimo wszystko dla większości Polaków to jednak pewna tradycja, od której nie odchodzą! A które potrawy z wigilijnego stołu są najzdrowsze? Sprawdzamy. 📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" - tak mieszka i żyje na co dzień. Mamy prywatne zdjęcia artystki Adrianna Borek jest gwiazdą kabaretu "Nowaki". Na co dzień artystka lubi podróżować i spędzać czas aktywnie - gra w tenisa, a wytchniania od blasku fleszy poszukuje nad morzem i na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.

📢 Ceny karpia w marketach - w Biedronce, Lidlu, Auchan i innych sklepach. Tyle wydamy na ryby przed Bożym Narodzeniem Wśród producentów karpia nie zanosi się na podwyżki cen w porównaniu z ubiegłym rokiem, mimo wyzwań związanych z upalnym wrześniem 2023 roku i spadkiem poziomu tlenu w wodzie. Tomasz Puławski z Gospodarstwa Rybackiego Ślesin (koło Nakła) informuje, że cena karpia utrzyma się na poziomie 30 zł za kilogram, taki sam jak w poprzednim sezonie. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny grudzień 2023 Ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Jest całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Maciej Kot - tak mieszka i żyje na co dzień nasz skoczek. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip [10.12.2023] Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot. 📢 Helena Paździoch ze "Świata według Kiepskich" - tak dziś wygląda Renata Pałys. Zobaczcie zdjęcia! [10.12.2023] "Świat według Kiepskich" to jeden z najbardziej kultowych polskich sitcomów. Emitowany był przed ponad 20 lat - od 1999 roku do 2022. Przez ten okres główni bohaterowie bardzo się zmienili. Oto jak dziś wygląda Renata Pałys, która wcielała się w rolę Heleny Paździochowej.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [10.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Te objawy po szczepieniu "na Krakena" znaczą, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze [10.12.2023] Ruszyły szczepienia na mutację kraken. Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. Nie u każdego występują, jednak - jak podkreślają lekarze - niektóre reakcje organizmu są normalne i oznaczają, że szczepionka spełnia swoje zadanie. Jeśli masz takie objawy, to znak, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze. Czytaj więcej.

📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Taką atrakcję sprawił sobie na tarasie! [10.12.2023] Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie! 📢 Osoby z tymi dolegliwościami powinny codzienne jeść mandarynki. Na to pomaga jedzenie tych owoców [10.12.2023] Mandarynki są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Poza smakiem i zapachem mandarynki mają w sobie też wiele korzyści dla zdrowia. Ich jedzenie pomaga w walce z niektórymi dolegliwościami. Zobacz, kto powinien codziennie jeść mandarynki.

📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia! [10.12.2023] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia! 📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu [10.12.2023] Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

📢 Oto najpiękniejsze wianki świąteczne na drzwi i stół. Takie są modne pomysły na dekoracje mieszkania i domu [10.12.2023] Wianek świąteczny na stół lub na drzwi to piękna dekoracja nie tylko na święta Bożego Narodzenia. Wianki świąteczne zwykle wykonywane są z gałązek jodły bądź świerku i zawierają ozdobne elementy. Świąteczny wianek to jeden z najczęściej wybieranych dekoracji do mieszkań i domów. Wybór wianków i stroików świątecznych jest ogromny! Zobacz w naszej galerii najpiękniejsze wianki świąteczne na drzwi i stół - tak stworzysz świąteczny klimat w swoim domu.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [10.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Grała Honoratę w "Czterej pancerni i pies". Tak wyglądała w młodości Barbara Krafftówna [10.12.2023] Barbara Krafftówna zasłynęła rolą dziewczyny Gustlika w legendarnych już "Czterech pancernych i pies". Jako aktorka zadebiutowała jeszcze zanim skończyła 18 lat. Zagrała w kilkudziesięciu filmach. Jeden z najbardziej cenionych to "Jak być kochaną" i "Popiół i diament", jednak zdecydowanie to rola odważnej dziewczyny z warkoczami - Honoraty w "Czterech pancernych i pies" - zapisała się w sercach polskich widzów. W pamięci wielu Polaków aktorka na zawsze pozostanie Honoratką. Zobacz, jak Barbara Krafftówna wyglądała w młodości.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [10.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [10.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są najwierniejsze. Im dochowanie wierności nie sprawia problemu [10.12.2023] Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem. 📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej [10.12.2023] Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii.

📢 Nie czekaj na waloryzację i dodatki. Tak teraz możesz podwyższyć swoją emeryturę - zasady przeliczania [10.12.2023] Kolejna waloryzacja świadczeń czeka seniorów od 1 marca 2024 roku. Wtedy też wzrosną dodatki przyznawane do emerytur i rent. W 2024 roku ma być również wypłacana trzynasta i czternasta emerytura. Zamiast czekać na ustawowe podwyżki, warto przeliczyć swoją emeryturę lub złożyć wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego. To może nam podwyższyć świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie!

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [10.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Tak dziś wygląda Buzz, brat Kevina z filmu "Kevin sam w domu". Trudno uwierzyć, jak zmienił się aktor Devin Ratray [10.12.2023] Devin Ratray zagrał kultową rolę Buzza, strarszego brata Kevina, w filmie "Kevin sam w domu" mając zaledwie 13 lat. Po ponad trzech dekadach od premiery filmu, jego wygląd może bardzo zaskakiwać. Oto jak sie zmienił aktor - obecnie ma 46 lat!

📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [10.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [10.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [10.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje [10.12.2023] Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [10.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [10.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta [10.12.2023] Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [10.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu.

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem [10.12.2023] Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu.

📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! [10.12.2023] Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [10.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień [10.12.2023] Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień? 📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [10.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [10.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [10.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [10.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [10.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [10.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [10.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Które miesiące są najkorzystniejsze, aby przejść na emeryturę w 2024 roku? Sprawdzamy! [10.12.2023] Niekoniecznie oczywiste jest, że wysokość emerytury zależy nie tylko od zgromadzonego kapitału, ale również od momentu złożenia wniosku o to świadczenie. W poniższym tekście przedstawimy, w jakich miesiącach przejście na emeryturę może być najbardziej korzystne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, w którym miesiącu w 2024 roku przejść na emeryturę, by świadczenie było najkorzystniejsze, koniecznie wejdź w galerię zdjęć i poznaj szczegóły. 📢 Trudna akcja policji i straży w Wąbrzeźnie. W mroźną noc szukali zaginionej 24-latki. Zaangażowano całą jednostkę, drony i psy tropiące Komendant Policji w Wąbrzeźnie ogłosił alarm dla całej jednostki! Ponad 100 osób: policjantów, strażaków, w również druhów z OSP szukało zaginionej 24-latki. Mimo trudnych warunków na dworze: śniegu, mrozu służby nie odpuścił! Do skutku szukali zaginionej młodej mieszkanki gminy Książki w powiecie wąbrzeskim.

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Barcinie. Przedświąteczne zakupy w miłej atmosferze [zdjęcia] Miejski Dom Kultury w Barcinie przygotował dla mieszkańców gminy Jarmark Bożonarodzeniowy na parkingu przy Urzędzie Miejskim. Nie zabrakło produktów lokalnych wytwórców. 📢 Karma Wraca! Pod Galerią Solną w Inowrocławiu Gazeta Pomorska rozdawała choinki za "prezenty" dla schroniska dla zwierząt. Zdjęcia W sobotę, 9 grudnia, przed Galerią Solną w Inowrocławiu po raz szósty zorganizowana została akcja Karma Wraca! W jej trakcie mieszkańcy mieli okazję wesprzeć miejscowe schronisko dla zwierząt karmą i niezbędnymi akcesoriami, otrzymują w zamian piękną, pachnącą żywicą, świąteczną choinkę.

📢 Koncerty na Jarmarku św. Mikołaja w Grudziądzu. Przed Margaret wystąpiła Dorota Doris Berent. Zobaczcie zdjęcia Dorota Doris Berent jak zawsze dała czadu na scenie. Było pięknie, wzruszająco i głośno. Po "Doris" wystąpiła Margaret. W sobotę, 9 grudnia kolejne gwiazdy wystąpią na Jarmarku św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu: godz. 17.30- Oskar Cyms a o godz. 19- De Mono. Kramy są otwarte do godz. 20. Z kolei w niedzielę, 10 grudnia stoiska na Jarmarku będą czynne do godz. 18, a wystąpią:

o godz. 16 - Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka, a o godz. 17 Ania Dąbrowska.

📢 Wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu: "Błagamy o dom dla nich. Inaczej stracą wszystko"! Poznaj je. Zobacz zdjęcia Z błagalnym apelem zwrócili się do redakcji "Pomorskiej" wolontariuszki z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu aby pilnie pomóc w znalezieniu nowych domów dla kilku psiaków przebywających w tym schronisku, ale należących do gminy Łasin (powiat grudziądzki). Dlaczego czas jest taki ważny? Dlatego, że gmina Łasin zawarła umowę z PUH "Daniel" z Węgrowa i tutaj - o ile do poniedziałku, 11 grudnia nie uda się znaleźć nowych domów - czworonogi zostaną przeniesione. Wolontariuszki, które przez ostatni czas pracowały z tymi zwierzętami są przekonane: - Dałyśmy im tyle miłości, poświęciłyśmy mnóstwo czasu by no nowo zaufały człowiekowi, a teraz... mają wrócić do tego samego miejsca z którego przyjechały do nas rok temu?! - płaczą. I dodają: - Tam pękną ich i nasze serca.

📢 Eurojackpot - 8.12.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Objawy niedoboru witaminy B12 - oto objawy. Takie są najczęstsze objawy niedoboru witaminy B12 Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. 📢 Wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Tygodniowa pensja na zwolnieniu lekarskim - wyliczenia. Mamy tabelę wyliczeń wypłat na L4 Pracownik, który jest chwilowo niezdolny do pracy z powodu choroby, może skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, potocznie nazywanego L4. Sprawdzamy, na jakie pieniądze może liczyć podczas choroby. 📢 Te znaki zodiaku czeka w grudniu kasa! Te znaki będą miały szczęście. Oto horoskop finansowy od wróżki Azalii Do naszej daty urodzenia przypisany jest znak zodiaku. Według astrologów znak zodiaku ma znaczący wpływ na nasze życie - na naszą osobowość, na miłość i relacje w związkach, a także na sprawy finansowe. Z najnowszego horoskopu od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w grudniu w finansach. Niektóre osoby czeka poważny zastrzyk gotówki! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze! 📢 Najmodniejsze kurtki, płaszcze i kożuchy na zimę 2023/2024. Zobacz zdjęcia i inspiracje Choć do zimy kalendarzowej jeszcze trochę, aura na zewnątrz wyraźnie skłania do wyciągnięcia z szafy grubych okryć wierzchnich. Ci, którzy chcieliby odświeżyć swój wizerunek, mogą wybrać się na zakupy po nowy płaszcz, kurtkę czy kożuch. Prezentujemy najmodniejsze fasony na zimę 2023/2024.

📢 Emerytury grudniowe po waloryzacji. Takie kwoty netto i brutto trafiają teraz do seniorów Trwają wypłaty emerytur w grudniu 2023. Niektórzy pieniądze otrzymają w innym terminie, niż zazwyczaj. Zobacz, jaki jest kalendarz wypłat emerytur grudniowych.

📢 Takie mają być zasady zamrożenia cen energii 2024. Mamy tabelę wyliczeń rachunków za prąd Przygotowana przez posłów Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi nowelizacja ustawy wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła zakłada zamrożenie cen prądu, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. Z jakimi opłatami może się to wiązać? 📢 Ania Starmach i jej choinka na Boże Narodzenie 2023! Zobacz przepis na pyszne pierniczki od Ania gotuje Ania Starmach to jedna z ulubionych blogerek kulinarnych Polaków. Jej przepisy z portalu kulinarnego "Ania gotuje" są bardzo popularne i korzysta z nich mnóstwo gospodyń domowych. Ania Starmach już ubrała choinkę na tegoroczne święta Bożego Narodzenia. Zobacz, jakie drzewko świąteczne ma najlepsza polska kucharka, Ania Starmach. Zobacz też przepis na pyszne i aromatyczne pierniczki od "Ania gotuje".

📢 Eurojackpot Lotto - 08.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 29.03.2022 roku. 📢 Afera z pociągami Newagu. Bydgoski ślad sprawy. Firma SPS z Lisiego Ogona potwierdza ustalenia hakerów Według medialnych doniesień, pociągi wyprodukowane przez firmę Newag miały posiadać oprogramowanie uniemożliwiające ich naprawę, czy serwisowanie w innych zakładach. Sprawa miała wyjść na jaw, kiedy serwis SPS spod Bydgoszczy wygrał przetarg na przeglądy techniczne składów Kolei Dolnośląskich. Producent, Newag zdecydowanie dementuje te informacje. 📢 Hybryda wilka w Łabiszynie. Gmina apeluje o informacje w tej sprawie Na terenie Nadleśnictwa Szubin znowu głośno o mieszańcach wilka z psem. Gmina Łabiszyn prosi o wiadomości na temat osobnika, którego 8 grudnia 2023 r. widziano w pobliżu stadionu.

📢 Zapomnij o klasycznym francuskim manicurze! W tym roku rządzi jego metaliczna wersja. Zobacz, jak wyglądają metallic french Metallic french to kolejna odsłona klasyki w stylizacji paznokci, jakim jest francuski manicure. Tym razem biały pasek zastąpiony jest innym dowolnym kolorem. Warunek jest jeden! Musi mieć metaliczny odcień. Takie pazurki wyglądają obłędnie i sprawdzą się nawet na krótkich paznokciach. Zobacz inspiracje na metaliczny french. 📢 Jarmark Świąteczny na Rynku w Inowrocławiu już czynny. Zobaczcie zdjęcia Od piątku (8 grudnia) do niedzieli (10 grudnia) na Rynku w Inowrocławiu można odwiedzać stoiska Jarmarku Świątecznego. Czynne są one każdego z wspomnianych dni w godz. 10-18. 📢 Matura próbna - angielski. Arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi - 2023/2024 Trwa matura próbna zorganizowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE). Wśród uczniów panuje napięcie i oczekiwanie na wyniki swoich wysiłków. My dostarczamy dla nich sugerowane odpowiedzi do arkuszy, co może być pomocne dla zdających w ocenie swoich umiejętności. To ważne wydarzenie w życiu uczniów, które przygotowuje ich do oficjalnej matury i sprawdza ich zdolności językowe oraz umiejętność analizy tekstu. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy.

📢 Tak było na nowym targowisku przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu 8 grudnia 2023. Zobacz zdjęcia W piątek 8 grudnia 2023 odwiedziliśmy nowe targowisko w Golubiu-Dobrzyniu. To dopiero drugi handlowy piątek w obiekcie przy ulicy Sokołowskiej po jego kompleksowej modernizacji, która pochłonęła 8 mln złotych. Sprawdzamy co sądzą o niej sprzedający, kupujący i mieszkańcy.

📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania były na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi do zadań Próbne matury CKE dobiegły końca. Udostępniamy arkusz egzaminacyjny matury próbnej z matematyki i odpowiedzi do zadań. Jakie zadania pojawiły się na próbnej maturze z matematyki? Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Co można wziąć ze sobą na egzamin maturalny z matematyki? Ile trwa matura z matematyki? Kiedy uczniowie poznają wyniki? Rozwiewamy wątpliwości. 📢 EwiKor Construction w Świeciu - w tej świeckiej firmie królują automaty. A mimo to nic nie zastąpi fachowców Zautomatyzowane linie produkcyjne, w tym superrobot spawalniczy, robią ogromne wrażenie. Ludzi pracuje tu niewielu, ale i tak są na wagę złota – firma wciąż poszukuje fachowców

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - ile wynosi, jak złożyć wniosek? To dodatkowe wsparcie dla niepełnosprawnych i seniorów Zasiłek pielęgnacyjny to jedno z kilku świadczeń udzielanych seniorom oraz niepełnosprawnym. Celem oferowanego wsparcia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją oraz opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Kto może ubiegać się o zasiłek pielęgnacyjny? 📢 W Kikole świętowali złoci małżonkowie. Były medale, gratulacje i lampka szampana! W świetlicy wiejskiej w Kikole aż w dwóch turach świętowały małżeństwa z ponad pięćdziesięcioletnim stażem. Medale przyznane przez Prezydenta RP wręczył im Józef Predenkiewicz, wójt gminy Kikół. Otrzymały je pary, które wstąpiły w związek małżeński w latach 1970 – 1972. Były gratulacje, kwiaty i obowiązkowa lampka szampana. Następnie przy słodkim poczęstunku przyszedł czas na wspomnienia. Niejednemu zakręciła się łza wzruszenia.

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa