Przejazd kolejowy na DK 80 w Strzyżawie już otwarty. Przed terminem

- Przejazd w Strzyżawie jest już otwarty! Stało się to w poniedziałek tuż przed godziną 11. Gdy tylko wyschła farba na oznakowaniu poziomym na samym przejeździe, można było przejeżdżać – informuje nas Krystyna Gajdemska , radna gminy Zławieś Wielka.

Niektórzy jechali przez las

- Remont przejazdu kolejowego bardzo utrudnił życie mieszkańcom gminy. Oczywiście wielu z nich zna skrót przez las, bo jest tam droga udostępniona do ruchu kołowego. Co ciekawe, ze skrótu przez las zaczęli też korzystać niektórzy kierowcy ciężarówek – kontynuuje Krystyna Gajdemska.

Przypomnijmy, że oficjalny objazd zamkniętego przejazdu na linii kolejowej nr 209 zorganizowano drogami wojewódzkimi – patrząc od strony Torunia w kierunku Bydgoszczy przez Złąwieś Wielką, Rzęczkowo, Łubiankę, Wybcz, Unisław, Dąbrowę Chełmińską do Strzyżawy, za którą wjeżdżało się już na Most Fordoński.

Można było inaczej?

Julian Drob

, rzecznik prasowy bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - z Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego w latach 2020 – 2021 wynika, że przez Most Fordoński przejeżdżało każdego dnia 22,5 tysięcy pojazdów, zaś do znajdującego się tuż za Kępą Ostromecką Czarnowa tylko 11,2 tysięcy. Zatem około połowa pojazdów skręcała w centrum Strzyżawy w drogą wojewódzką nr 551 na Ostromecko, Unisław. Co ciekawe, na odcinku DK 80 Zławieś Wielka – Toruń notowano już 14 tys. pojazdów.