Przekroczył dozwoloną prędkość i jechał na „podwójnym gazie” [wideo]

Wczoraj na ul. Warszawskiej w Grudziądzu policjanci z „drogówki” poruszający się nieoznakowanym radiowozem marki opel insignia zauważyli zbyt szybko jadącego citroena jumpera. Ruszyli za dostawczym autem i zmierzyli prędkość z jaką się poruszał. Policyjny videorejestrator wskazał, że prowadzący samochód przekroczył prędkość o 23 km/h jadąc z prędkością 73 km/h. Pojazd został natychmiast zatrzymany do kontroli.

Policjanci od razu nabrali podejrzeń, że 41-letni kierujący pojazdem może być pijany. Z wnętrza auta czuć było alkohol. Badanie alkotestem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierowcę. Funkcjonariusze nie dopuścili już do dalszej jazdy i zatrzymali kierowcy prawo jazdy.

Już wkrótce 41-latek będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Nadmierna prędkość to odrębna odpowiedzialność kierowcy w kategorii wykroczenia.