Przetarg na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Tucholi był dawno, teraz koszty budowy są sporo większe

- Powinniśmy zdążyć, choć w dzisiejszych czasach mogą się różne rzeczy wydarzyć - mówi Jarosław Katulski, prezes zarządu szpitala. - Wygląda jednak na to, że powinno się to wszystko spiąć i zakład będzie gotowy na czas.

Wiadomo już jednak, że za zadanie, które zgodnie z umową po przetargu miało kosztować niespełna 11 mln zł, teraz trzeba zapłacić ok. 13 mln zł. Te tylko i aż 10 proc. w liczbach bezwzględnych przy dużej inwestycji to spora suma.

- Wszyscy wykonawcy, obojętnie jakie inwestycje realizują, zgłaszają potrzebę podwyższenia wartości umownej, bo koszty pracy, materiałów budowlanych, energii są wyższe - mówi prezes Katulski. - Wszystko drożeje z dnia na dzień, jeżeli umowa była zawierana dwa lata temu, to wiadomo, że jest to kwota niewystarczająca i tak samo jest w naszym przypadku.